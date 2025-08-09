和記電訊中期轉賺600萬 派息2.28仙

漫遊收益3.99億增30% 超疫前

從收益分部劃分，期內客戶服務收益淨額按年升4%至18.22億元，但受競爭環境及消費模式變化的影響，本地服務收益下跌2%至14.23億元。至於漫遊服務收益，則按年增長30%至3.99億元，超越疫情前水平。

由於旗艦流動裝置的銷量按年增加，硬件收益亦上升32%至3.94億元。另外，期內EBITDA（稅息折舊及攤銷前利潤）按年升6%至7.71億元，主要由於營運支出減少及上客成本下降所帶動。EBIT（息稅前利潤）錄600萬元，去年同期虧損3000萬元。

截至6月底，集團的客戶數目達到約610萬名，主要受惠於本地及海外市場預繳用戶數目的增長；5G滲透率上升6個百分點至57%，每月後繳客戶流失率略為改善0.1個百分點至0.9%。後繳淨ARPU（每用户平均收入）按年上升2%至171元，主要受漫遊服務收益所帶動。

和記電訊執行董事及行政總裁古星輝表示，企業方案收益按年上升30%，預期維持增長動力，主要由於集團推出一系列5G及AI（人工智能）方案，協助中小型企業數碼轉型及提升營運效率。下半年，集團將繼續鞏固大眾及批發範疇的漫遊業務，並嚴謹控制成本，以應對宏觀經濟挑戰。截至6月底，集團現金及銀行結餘為37.54億元。