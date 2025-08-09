明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

和記電訊中期轉賺600萬 派息2.28仙

【明報專訊】和記電訊（0215）公布，上半年總收益按年升8%至22.16億元（見表），錄純利600萬元，去年同期虧損1200萬元。每股盈利0.0012元，派中期股息0.0228元，按年持平。

漫遊收益3.99億增30% 超疫前

從收益分部劃分，期內客戶服務收益淨額按年升4%至18.22億元，但受競爭環境及消費模式變化的影響，本地服務收益下跌2%至14.23億元。至於漫遊服務收益，則按年增長30%至3.99億元，超越疫情前水平。

由於旗艦流動裝置的銷量按年增加，硬件收益亦上升32%至3.94億元。另外，期內EBITDA（稅息折舊及攤銷前利潤）按年升6%至7.71億元，主要由於營運支出減少及上客成本下降所帶動。EBIT（息稅前利潤）錄600萬元，去年同期虧損3000萬元。

截至6月底，集團的客戶數目達到約610萬名，主要受惠於本地及海外市場預繳用戶數目的增長；5G滲透率上升6個百分點至57%，每月後繳客戶流失率略為改善0.1個百分點至0.9%。後繳淨ARPU（每用户平均收入）按年上升2%至171元，主要受漫遊服務收益所帶動。

和記電訊執行董事及行政總裁古星輝表示，企業方案收益按年上升30%，預期維持增長動力，主要由於集團推出一系列5G及AI（人工智能）方案，協助中小型企業數碼轉型及提升營運效率。下半年，集團將繼續鞏固大眾及批發範疇的漫遊業務，並嚴謹控制成本，以應對宏觀經濟挑戰。截至6月底，集團現金及銀行結餘為37.54億元。

相關字詞﹕中期業績 和記電訊

上 / 下一篇新聞