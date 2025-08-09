華興資本創辦人包凡據指獲釋

《財新》在昨日曾向包凡案件的相關律師求證，但對方拒絕談論案件任何信息。而同日下午，華興資本回應財新指出，包凡不再參與集團日常管理與營運，其個人生活動態屬於私人事務範疇，華興資本不再予以回應。當前，華興資本業務及運作一切正常，由執行委員會全面負責集團戰略推進。彭博報道則指出，公安部沒有回覆傳真置評請求，致電中央紀律檢查委員會則無人接聽。

作風高調的包凡年約55歲，他曾於海外留學，並在華爾街工作，積累國際投行經驗，並一手創立「中國精品投行」華興資本，被譽為「中國互聯網併購之王」，曾為多間電商科企巨頭包括京東（9618）、滴滴、愛奇藝等融資。

華興資本股價升17%

不過包凡於2023年2月金融領域大規模反腐敗風暴中被拘留，事件震動創投圈。同年8月華興資本指包凡仍在配合調查，2024年2月時辭去董事長兼行政總裁職務。其後在2024年9月及10月，由包凡妻子許彥清出任公司非執行董事及董事長，11月底再由王力行出任首席執行官等。

在包凡消失期間，華興資本舉步維艱。據知情人士去年透露，一家總部位於香港、背後有中東背景的金融集團有意收購華興資本剩餘的資產，包括其交易牌照。幾家中國小型券商也表現出了興趣。

包凡獲釋的消息爆出後，華興資本股價曾升最多21.6%，見7.15元，是6月27日後最大升幅，當日升幅為37.85%。華興資本收市升16.84%，報6.87元。