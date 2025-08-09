渣打安擬HKT組合資 擬申港穩定幣牌

金管局於上月29日表示，鼓勵有意申請牌照的機構於8月底或之前聯繫金管局，讓當局可傳達監管期望並適當提供反饋，另亦提到發牌將是一個持續進行的過程，如個別機構認為已準備充分並希望盡早獲得考慮，應於9月底或之前向金管局提交申請。

去年7月已參與「沙盒」計劃

渣打銀行（香港）與安擬集團及香港電訊，早於2月中已達成協議，表示將成立合資公司，期望在新的監管制度下向金管局申請牌照，發行與港元掛鈎的穩定幣。另外，3家機構早於去年7月已參與金管局推出的穩定幣發行人「沙盒」計劃。

渣打香港兼大中華及北亞區行政總裁禤惠儀表示，期望為香港帶來一種創新、高效和安全的交易媒介，進一步促進交易便利並提升數碼資產的廣泛應用，渣打亦相信穩定幣將在構建香港可持續數碼資產生態系統中、發揮重要作用。