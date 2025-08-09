明報新聞網
經濟

彭博：中國促券商等減穩定幣研討 遏投機行為 憂成詐騙新工具

【明報專訊】彭博社引述知情人士消息報道，中國金融管理部門近期已要求內地金融機構和智庫等減少發布有關穩定幣的研究報告或舉辦相關會議，旨在遏制圍繞這類資產日益增多的投機行為。中證監及人民銀行均未予置評。

明報記者 邱潤青

消息人士透露，在7月底至8月初期間，部分龍頭券商及智庫已陸續收到金融監管部門的窗口指導，要求其取消穩定幣相關研討會並停止發布關於穩定幣的研究報告。據悉，監管機構亦憂慮穩定幣可能被不法分子利用，成為在內地進行詐騙活動的新工具。事實上，隨着市場熱度升溫，與虛擬貨幣和穩定幣相關的非法集資活動亦有興起之勢，促使北京、蘇州和浙江等多地的監管機構在過去一個月內接連發布風險提示。

潘功勝曾提有助跨境支付

儘管中國對加密貨幣相關交易實施全面禁令，但近期的官方表態引發了市場對中國加密貨幣行業態度可能轉趨緩和的猜測。人民銀行行長潘功勝今年6月在陸家嘴論壇發言，首度提及穩定幣在跨境支付體系發揮作用，並表示區塊鏈和分佈式帳本等新興技術能實現「支付即結算」，從底層重塑傳統支付體系。

此外，監管當局亦支持香港構建數字資產中心，而香港於本月正式實施《穩定幣條例》，更引發內地企業對相關領域的興趣，不少討論亦圍繞金管局下階段會否批准錨定離岸人民幣的穩定幣。

中國虛幣料9個月5850億交易

報道引述華僑銀行外匯策略師Christopher Wong表示，中國的政策制定者不喜歡某些議題被進行過度炒作，以避免投資者蜂擁進入某一類資產。他認為，當局目前仍擔憂並非所有人都充分了解加密貨幣，因此出於務實考慮，不希望投資者在不了解風險的情况下盲目跟風。不過報道亦提到，儘管中國對加密貨幣實施禁令，但現時數字資產場外交易依然活躍。區塊鏈數據和軟件服務提供商Chainalysis估計，2024年前9個月，中國加密貨幣交易規模已達到750億美元（約5850億港元），反映此類交易仍然存在大量渠道。

