經濟

內地7月乘用車零售按月跌12％

【明報專訊】內地當局多番約談車企重申反內捲價格戰下，乘聯分會公布，7月內地乘用車市場零售按年增6.3%至182.6萬輛，惟按月跌12.4%。當中新能源乘用車市場零售按年增12%至98.7萬輛，按月跌11.2%。

生產及批發方面，7月乘用車產量按年增長12.1%至222.9萬輛，按月跌7.1%。全國乘用車批發按年升13%至222.1萬輛，為歷來同期新高，惟按月回落10.8%。新能源車方面，7月產量按年升22.3%至114.7萬輛，按月跌3.3%。批發量按年升24.4%至118.1萬輛，按月跌4.8%。

首7月庫存累減24萬輛

至於庫存， 7月乘用車總體庫存（包括車企與渠道）減少9萬輛，去年同期下降11萬輛。乘聯會解釋，去年是零售帶動庫存下降，今年則主要是車企主動調整庫存。首7個月累計庫存減少24萬輛，去年同期下降63萬輛。

出口方面，7月乘用車（包括整車及CKD組裝）出口按年升25%至47.5萬輛，按月跌1%。當中，新能源車出口按年增長1.2倍至21.3萬輛，按月升7.6%，佔整體出口量44.7%，按年提升19個百分點。

乘聯分會指出，隨着第三輪補貼資金出現發放空窗期，加上各地「高息高返」的政策陸續收緊（即購車貸款利率高，但經銷商會提供現金回贈或其他補貼），導致以貸款方式補貼車價的幅度明顯縮減，令消費者感受到的實際購車成本上升，繼而觸發新一輪觀望情緒。

相關字詞﹕乘聯分會

