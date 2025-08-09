明報新聞網
經濟

新世界據報向黑石凱德等洽售資產

【明報專訊】本周四驚傳本港四大發商展之一的新世界發展（0017）大股東鄭氏家族與美國黑石集團洽談，並擬私有化新世界，最終新世界發公告，指尚未獲收購要約接觸。不過周五再傳新世界正在與數家潛在投資者洽談收購其部分資產，包括黑石及凱德集團（CapitaLand Group），顯示陷入資金短缺的本地開發商正尋求處置資產以提高流動性。

新世界未回應相關查詢

據彭博引述知情人士稱，黑石在與新世界發展洽談收購其部分資產。這家全球最大的另類資產管理公司可能會考慮將新世界發展私有化，但目前尚未就此提出具體方案。知情人士說，新加坡房地產公司凱德集團最近數周亦與新世界作出探索討論。

另據報，其他公司包括Ares Management Corp.亦有關注新世界的這些資產，但目前尚無迹象表明近期有任何具體談判。報道稱，黑石、凱德集團和Ares均不予評論，新世界則未有回應尋求評論的請求，公司昨日亦無就消息刊發任何通告。

股價昨曾升5％後倒跌

本周四傳出私有化消息後，新世界當日股價曾急升達兩成，收市仍升逾一成，公司在收市前10分鐘始發澄清公告，指尚未有任何人士，包括控股股東及黑石集團就收購其公司股份的要約與其接觸。昨日再傳賣資產消息，新世界股價則先升後回，高見7.5元或升5%，收市轉跌0.7%，報7.09元。

在6月底，新世界達成882億元融資方案，成功紓解資金壓力及延期還款，此筆規模空前巨大的再融資卻未能完全解除新世界債務危機的警報，公司仍試圖獲得由德意志銀行牽頭、一筆高達156億港元（20億美元）的貸款，並以維港文化匯（Victoria Dockside）作為抵押品，原定承諾截止日期為7月11日，但暫未如期完成。

而近月已屢傳新世界擬售本港和內地多項資產，包括擬蝕讓11 SKIES，又傳出賣上海K11寫字樓，惟公司其後澄清「只租不賣」等。

