經濟

中慧暗盤飈1.5倍 問鼎今年「升幅王」

【明報專訊】吸引逾19.2萬人「入飛」、超購4006倍的熱爆新股中慧生物（2627）下周一（11日）掛牌，昨暗盤飈升。綜合三大交易場，中慧收盤價介乎33.38元至33.88元，較定價12.9元飈逾1.5倍。若首掛有此表現，將超越今年4月上市的映恩生物（9606），問鼎今年上市首日升幅最勁新股。以超購倍數而言，中慧生物超越曾獲超購3615倍的滬上阿姨（2589），榮膺今年新股「超購王」第三名。

國際配售不足額 超購4000倍未回撥

值得留意的是，中慧生物雖然是港股IPO舊機制下最後一隻可回撥至50%的新股，惟由於國際配售認購不足額（0.99倍認購）而未啓動回撥機制。中慧生物每手200股，「有幸」獲分貨的投資者不計手續費帳面賺4196元。該股昨公布一手中籤率1%，申購4500手（即90萬股）始可穩獲一手，涉資達1161萬元。

中慧生物暗盤表現為步入招股第三日的銀諾醫藥打下強心針，截至昨日10時，該股孖展超購增至755倍，涉資516.89億元。生物醫藥概念受熱捧，本報統計今年前五大新股新股首掛「升幅王」，發現位列前三甲的映恩生物、維立志博（9887）及藥捷安康（2617）與中慧均為18A生科股。

另有A股上市公司均勝電子首次遞表失效後，本周四（7日）即再度向港交所（0388）申請來港上市，中金（3908）及瑞銀為聯席保薦人。據初步招股文件，均勝電子是智能汽車科技解決方案提供商，專注於汽車零部件的研發、製造和銷售。截至昨日收市，均勝電子A股（滬：600699）市值約260億元（人民幣，下同）（約285億港元）。截至今年4月底止4個月，公司收入197.07億元，按年升9.5%；利潤按年升1.5%至4.91億元。

明報記者 邱潤青

