恒指挫222點 再失二萬五關

北水淨流入回升至63億

恒指昨日開市已失守25,000點，最低曾見24,812點，收報24,858點，跌222點或0.89%，分別跌穿10天及20天線水平。國指收報8895點，跌0.96%；科指收報5460點，跌1.56%。全周計，恒指仍然累升1.43%，國指及科指亦分別累升1.03%及1.17%。大市成交金額達2067億元，比周四跌15.88%，但北水淨流入62.71億元，較周四增8.4倍，且連續第4日淨流入，累計淨流入398.43億元。

6科技股推低恒指133點

中芯國際股價引發ATMXJ全線下跌，當中阿里巴巴（9988）跌2.4%或2.9元至116.3元，單是該6隻科技股已推低恒指133點，佔跌市比重達60%。九龍倉置業中期核心盈利微跌，投資物業減值壓力增加，觸發恒隆地產（0101）及希慎興業（0014）齊跌逾1%，收市分別報8.07元及15.69元。

MSCI指數公司更換MSCI中國指數成分股，加入14隻股份，剔除17隻股份，其中加入9隻港股，包括科倫博泰生物（6990）及地平線機器人（9660）昨日分別逆市升0.8%及0.68%，收市分別報403元及5.1元。被剔除的中升控股（0881）跌3.6%至13.35元，海信家電（0921）則升0.36%至22.48元。至於獲納入香港小型股指數的德林國際（1126）及耀才證券（1428）分別升3.2%及0.48%，收市分別報13.85元及12.53元。有關改動將於本月26日收市後生效。