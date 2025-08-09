中芯績後急挫8% 成交逾百億 北水淨沽4.3億 CEO：市場未因關稅急建庫存累需求透支

明報記者 黃志偉

儘管中芯次季純利及第三季毛利率指引低於市場預期，惟大行普遍維持對中芯「買入」或「跑贏大市」的投資評級，建銀國際和野村更調高目標價（見表）。

建銀國際野村調高目標價

趙海軍表示，美國今年5及6月提出加徵懲罰關稅時，幅度達125%至145%，當時集團已與各海外客戶逐一溝通，評估潛在成本增加與業務影響。當時初步估算，相關措施對成本的影響少於10%。同時，目前並未出現公司所憂慮的「關稅硬着陸」，亦未見市場急建庫存導致需求透支，以及因新關稅引致大宗商品價格短期上漲後回落。

他又表示，今年上半年公司客戶的市場份額有所提升，主因其產品質素與類別提升，逐步取代供應鏈中部分IDM（垂直整合製造）廠商的產品。他指出，按慣例，首兩季為客戶備貨高峰期，通常至8月訂單量已大致確定，故下半年訂單增幅有限。然而今年情况有別，截至10月，公司產能仍處於供不應求狀態。他坦言，雖然對第四季整體前景仍「不是看得很清楚」，特別是終端市場、應用場景的變化，但強調對現有訂單需求仍具信心。

公司稱今季折舊攤銷續增

中芯第二季產能利用率達92.5%，按季增2.9個百分點。趙海軍稱，目前公司產能利用率92%至93%，但由於需預留部分產能用作研發用途，產能利用率不會超過95%，加上集團一直遵守審慎的財務規則，約有6萬至7萬片晶圓等待驗證，暫未能納入產能，但相關的折舊及攤銷開支仍會如常反映於財務帳目中。第三季而言，財務負責人吳俊峰表示，隨着新產能的投產，第三季的折舊攤銷還會增加，而且增幅會比較大，將對毛利率造成比較大的壓力。

另一方面，趙海軍透露，目前的8英吋產能是根據客戶近年需求所規劃建設，具備高度自動化，整體技術水平較高，在產品競爭力方面具備優勢。目前，8英吋產能主要供應海外客戶，現時海外客戶出貨量已超過國內客戶，且仍持續增長。

CEO：8英吋海外出貨超國內

針對產品價格調整，他指第二季平均售價（ASP）上升，主要由於產能緊張，12英吋晶圓產品未提供折扣，且銷售佔比上升。他強調，公司一向不是行業中率先加價的企業，但若有同業調整價格，集團亦會適時跟隨。