明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

中芯績後急挫8% 成交逾百億 北水淨沽4.3億 CEO：市場未因關稅急建庫存累需求透支

【明報專訊】中芯國際（0981）第二季業績遜於市場預期，消息拖累股價昨日低開3.8%，收報48.66元，跌幅擴大至8.2%，為表現最差藍籌，成交金額達108.62億元，單計北水已淨沽約4.3億元。對於美國擬對進口半導體及晶片加徵100%關稅，聯合首席執行官趙海軍於線上投資者會表示，公司尚未就相關議題向客戶徵詢意見，但按此前更高的懲罰關稅作出的應對安排，目前已有較大操作空間，預計潛在影響相對有限。他補充，部分客戶已為年底訂單提前備貨，或轉向其他供應商。

明報記者 黃志偉

儘管中芯次季純利及第三季毛利率指引低於市場預期，惟大行普遍維持對中芯「買入」或「跑贏大市」的投資評級，建銀國際和野村更調高目標價（見表）。

建銀國際野村調高目標價

趙海軍表示，美國今年5及6月提出加徵懲罰關稅時，幅度達125%至145%，當時集團已與各海外客戶逐一溝通，評估潛在成本增加與業務影響。當時初步估算，相關措施對成本的影響少於10%。同時，目前並未出現公司所憂慮的「關稅硬着陸」，亦未見市場急建庫存導致需求透支，以及因新關稅引致大宗商品價格短期上漲後回落。

他又表示，今年上半年公司客戶的市場份額有所提升，主因其產品質素與類別提升，逐步取代供應鏈中部分IDM（垂直整合製造）廠商的產品。他指出，按慣例，首兩季為客戶備貨高峰期，通常至8月訂單量已大致確定，故下半年訂單增幅有限。然而今年情况有別，截至10月，公司產能仍處於供不應求狀態。他坦言，雖然對第四季整體前景仍「不是看得很清楚」，特別是終端市場、應用場景的變化，但強調對現有訂單需求仍具信心。

公司稱今季折舊攤銷續增

中芯第二季產能利用率達92.5%，按季增2.9個百分點。趙海軍稱，目前公司產能利用率92%至93%，但由於需預留部分產能用作研發用途，產能利用率不會超過95%，加上集團一直遵守審慎的財務規則，約有6萬至7萬片晶圓等待驗證，暫未能納入產能，但相關的折舊及攤銷開支仍會如常反映於財務帳目中。第三季而言，財務負責人吳俊峰表示，隨着新產能的投產，第三季的折舊攤銷還會增加，而且增幅會比較大，將對毛利率造成比較大的壓力。

另一方面，趙海軍透露，目前的8英吋產能是根據客戶近年需求所規劃建設，具備高度自動化，整體技術水平較高，在產品競爭力方面具備優勢。目前，8英吋產能主要供應海外客戶，現時海外客戶出貨量已超過國內客戶，且仍持續增長。

CEO：8英吋海外出貨超國內

針對產品價格調整，他指第二季平均售價（ASP）上升，主要由於產能緊張，12英吋晶圓產品未提供折扣，且銷售佔比上升。他強調，公司一向不是行業中率先加價的企業，但若有同業調整價格，集團亦會適時跟隨。

相關字詞﹕中芯國際

上 / 下一篇新聞