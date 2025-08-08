明報新聞網
經濟
葉創成 創富倉

投資策略

葉創成：港上市高息股 投資組合穩膽

【明報專訊】除了本欄外，筆者於6月底開始也在《Money Monday》撰寫另一專欄「高息護城河」，後者的面世源於本港定期存款利率5月開始急跌，上司們希望筆者分享一些高息投資心得作為替代品，而筆者至今在該欄推介了6隻在本港上市的高息股，暫時表現不錯，這些股票均是筆者親身持有，屬投資組合中的穩膽，下文將會詳細交代。

6月底以來，筆者在「高息護城河」先後推介領展（0823）、新地（0016）、中國重汽（3808）、交行（3328）、九興控股（1836）及招行（3968），當時其股息率介乎4厘多至10厘多，至今除了交行外，其他股價均錄得升幅 ，當中以中國重汽升近一成表現最佳，整體表現尚可。

長揸可望賺息又賺價

上述6隻股票市值介乎百多億元至逾萬億元，是本港或內地不同行業的龍頭股，筆者真心相信若長揸的話，可望既賺息又賺價。事實上，筆者在過去兩周已先後收到招行及領展轉帳至銀行的股息，感覺良好。今日亦希望與讀者分享，為何筆者不論在本欄或「高息護城河」，均強調推介股票須屬筆者真實持有。

筆者於2016年在CFA Level 2考試取得合格成績，當年寒窗苦讀所學到的一些投資知識至今仍然銘記於心，例如在道德操守和專業行為準則（Code of Ethics and Standards of Professional Conduct）中便闡述申報利益（disclosure of interest）的重要，原因是這可幫助投資者/讀者了解作出推介的背景，以投資者/讀者最佳利益為依歸。

當然，上述CFA要求申報利益的準則，只是要求推介的股票若持有，需要如實申報，並且推介後設有禁售期等，而非所有推介的股票都要親身持有。

至於為何筆者堅持在專欄推介的股票均屬親身持有，則與多年前專訪「前和黃大班」馬世民（Simon Murray）的一段交集有關，下次在本欄再就此與讀者分享。

