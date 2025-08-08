美聯儲3官員憂就業市場 釋9月減息信號

明年有投票權的明尼阿波利斯聯儲銀行行長卡什卡利（Neel Kashkari）指出，就業報告等數據反映美國經濟正在放緩，「短期內」減息可能是合適的。他預計美聯儲將在今年底前減息兩次。後年有投票權的三藩市聯儲銀行行長戴利（Mary Daly）表示，就業市場已經轉弱，美聯儲可能要在「未來幾個月」減息，以防招聘進一步惡化。

上周首領失業救濟人數超預期

美國上周首次申領失業救濟人數按周增加7000人，總數增至22.6萬人，高於預期的22.1萬人。持續申領失業救濟人數增至197.4萬人，是2021年11月以來最高。

隨着美聯儲理事庫格勒（Adriana Kugler）今日（8日）離任，總統特朗普周三表示，可能在未來數天提名一名臨時理事，填補庫格勒的空缺，之後再決定正式人選，向外界表明並非利用這理事職位來取代鮑威爾。他透露，正考慮3名人選，全部來自華爾街。彭博社稱，特朗普可提拔一人完成庫格勒截至明年1月的任期，並繼續權衡更重要的主席繼任人，又或他可比原訂計劃提早幾個月就決定美聯儲主席人選。

馬士基上調全年財務預測

減息預期升溫之際，美國周三國債拍賣需求較弱，10年期國債拍賣的最終得標利率為4.255厘，較拍賣截止前市場報價高出1.1個基點（100基點等於1厘），令市場憂慮債市近期升勢可否持續。美股三大指數早段個別發展。

被視全球貿易風向指標的航運巨擘馬士基（Maersk）上調全年財務預測，指在貿易戰的陰霾下，北美以外地區的需求仍具韌性。馬士基預期，全球貨櫃市場今年的增長率將介乎2％至4％，此前預計介乎衰退1％至增長4％之間。

