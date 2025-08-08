明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
國際金融

美聯儲3官員憂就業市場 釋9月減息信號

【明報專訊】美國數據轉弱之際，美聯儲3名官員對就業市場表示擔憂，預示9月可能減息。美聯儲理事庫克（Lisa Cook）周三表示，近期非農數據的修正幅度「令人擔憂」，可能預示美國經濟正處於「轉捩點」。

明年有投票權的明尼阿波利斯聯儲銀行行長卡什卡利（Neel Kashkari）指出，就業報告等數據反映美國經濟正在放緩，「短期內」減息可能是合適的。他預計美聯儲將在今年底前減息兩次。後年有投票權的三藩市聯儲銀行行長戴利（Mary Daly）表示，就業市場已經轉弱，美聯儲可能要在「未來幾個月」減息，以防招聘進一步惡化。

上周首領失業救濟人數超預期

美國上周首次申領失業救濟人數按周增加7000人，總數增至22.6萬人，高於預期的22.1萬人。持續申領失業救濟人數增至197.4萬人，是2021年11月以來最高。

隨着美聯儲理事庫格勒（Adriana Kugler）今日（8日）離任，總統特朗普周三表示，可能在未來數天提名一名臨時理事，填補庫格勒的空缺，之後再決定正式人選，向外界表明並非利用這理事職位來取代鮑威爾。他透露，正考慮3名人選，全部來自華爾街。彭博社稱，特朗普可提拔一人完成庫格勒截至明年1月的任期，並繼續權衡更重要的主席繼任人，又或他可比原訂計劃提早幾個月就決定美聯儲主席人選。

馬士基上調全年財務預測

減息預期升溫之際，美國周三國債拍賣需求較弱，10年期國債拍賣的最終得標利率為4.255厘，較拍賣截止前市場報價高出1.1個基點（100基點等於1厘），令市場憂慮債市近期升勢可否持續。美股三大指數早段個別發展。

被視全球貿易風向指標的航運巨擘馬士基（Maersk）上調全年財務預測，指在貿易戰的陰霾下，北美以外地區的需求仍具韌性。馬士基預期，全球貨櫃市場今年的增長率將介乎2％至4％，此前預計介乎衰退1％至增長4％之間。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕馬士基 首次申領失業救濟 減息預期 就業 美聯儲 國際金融

上 / 下一篇新聞