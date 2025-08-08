英減息0.25厘至逾兩年低 委員分歧 破天荒第二輪投票

在首輪投票，4名委員支持維持利率不變，5名委員支持減息，但5名支持減息的委員當中，4人主張減息四分之一厘，1人主張減息半厘。在得出4：4：1的投票結果後，英倫銀行進行了第二輪投票，要求委員在減息四分之一厘，與維持利率不變之間作出抉擇。原本傾向減息半厘的委員泰勒（Alan Taylor）改為支持減息四分之一厘，最終委員以5票對4票，通過減息四分之一厘的決議。

年底前再減息概率降

投票結果異常接近，反映央行內部對如何應對經濟增長放緩及通脹回升存在嚴重分歧。交易員預期英倫銀行的減息步伐放慢。掉期市場的數據顯示，英倫銀行在12月底前進一步減息四分之一厘的概率，已由議息結果公布前的幾乎沒有懸念，降至七成左右。英鎊兌美元昨晚升0.5%，高見1.3436；英鎊兌港元曾升至10.54算。對利率敏感的英國兩年期國債孳息率漲至3.88厘。

英倫銀行行長貝利（Andrew Bailey）表示，雖然利率仍處於下行軌道，但下一步政策決定「確實存在不確定性」，因為目前存在通脹超出預期，而經濟增長低於預期的風險。

央行：經濟下行風險存在

英倫銀行形容，英國GDP增長持續低迷，與就業市場趨於寬鬆的形勢相符。儘管貿易政策的不確定性減弱，但經濟下行風險仍然存在。此外，通脹上行風險自5月以來略為上升，預計9月消費者物價指數（CPI）將升至4%峰值，央行需警惕通脹暫時上升，為工資和物價額外帶來的上行壓力。

部分市場人士憂慮，通脹回升及經濟疲軟恐增加滯脹的風險。英倫銀行重申，任何減息措施將採取「循序漸進及審慎」的方式，隨着利率逐漸下調，貨幣政策的限制性已經減弱。未來的減息時機與減幅，將取決於潛在的通脹緩解進程。

（綜合報道）

[國際金融]