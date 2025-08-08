恒基二部年底前擬推3盤涉1590伙

大手客7759萬連掃天瀧兩伙

此外，韓家輝稱，啓德跑道區天瀧4日內連沽5伙，套現約2億元，最新獲大手客以7759萬元購入7座18樓A室及B室，實用面積分別為1002及1173方呎，成交價3513萬及4246萬元，實呎35,060元及36,198元；項目連車位合共套現約49億元，全盤連車位合共套現約73.9億元。

凱柏峰下周一再推售40伙

另一方面，信置（0083）等與港鐵（0066）合作的將軍澳日出康城凱柏峰，現樓重推後半月累沽410伙，吸金逾26億元，全盤累售1255伙，總銷售額98億元，短期內有望突破100億元。

發展商最新公布，下周一下午5時將再公開發售40伙，入場單位為2A座9樓D室，實用面積301方呎，連64呎平台，折實價約430.4萬元，實呎約14,300元；最低實呎單位為2A座20樓C室，實用面積340方呎，折實價約463.2萬元，實呎約13,625元。凱柏峰II昨日再沽6伙，其中2A座50樓G室，實用面積347方呎，成交價541.11萬元，實呎15,594元。

University Hill昨招標連沽10伙

已屆現樓的新地（0016）大埔白石角University Hill亦連錄多宗一手成交。發展商公布，位於2A及2B期昨日以招標形式售出10伙，套現逾8600萬元。新售出單位涵蓋兩房及3房間隔，實用面積405至771方呎，成交額598.9萬元至1595.2萬元，實呎14,608至20,690元；其中2B期優景閣6座15樓A5室，3房1套連儲物房，實用771方呎連308方呎天台，成交價1595.2萬元，為本批成交金額及呎價最高單位。