小鵬汽車顧宏地1.71億購渣甸山洋房

上述物業為渣甸山畢拉山徑50號金碧園一幢獨立大屋，物業樓高3層，佔地約4999方呎，實用面積約3669方呎，5房4套設計，附設約4000多方呎私人花園及泳池，並配備私人電梯及特大雙車位車房。資料顯示，物業上月以1.71億元售出，實呎約46,607元。劉軍透過公司名義於1995年以3550萬元購入，帳面獲利1.335億元或3.8倍。至於今次入市之買家，則以Montlake Limited作登記，股東及董事均包括顧宏地（Gu Hongdi Rrian）及馬婉儀（Ma Wenisa Wanyi）。

香格里拉前高層6455萬購嘉富麗苑銀主盤

原由祥祺集團主席陳紅天家族持有的中半山嘉富麗苑1座低層B室，實用面積2348方呎，4房間隔，上月6455萬元易手，實呎約27,491元，較低3層同面積B室2023年成交價8200萬元低1745萬元或21%。資料顯示，買家為鉅褔企業有限公司，公司股東及董事均包括香格里拉（亞洲）（0069）前副主席雷孟成等。物業原由陳紅天及相關人士於2016年以2900萬元購入，2015年以6000萬元轉讓至其子陳鵬宇名下，現成交價較陳紅天購入價高3555萬元或1.2倍。

潘樂陶2396萬購滶晨3房戶

此外，新世界（0017）和港鐵（0066）等合作的黃竹坑港島南岸滶晨，1A座低層P2室，實用面積870方呎，3房1套連工作間及洗手間設計，上月2396.4萬元售出，實呎27,545元，買家為潘樂陶（Poon Lok To Otto），與前律政司長鄭若驊丈夫、安樂工程（1977）創辦人潘樂陶名字相同，料為同一人。

另沙田九肚雲端錄得大額蝕讓，項目實用面積3777方呎雙號洋房，4房4套連士多房間隔，上月1.16億元易手，實呎30,712元。原業主2018年1.62億元一手購入，帳面蝕約4600萬元或28%，為屋苑最大宗二手蝕讓，若連使費及發展商當年提供的回贈計，料實蝕約4070萬元或25%。