明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

小鵬汽車顧宏地1.71億購渣甸山洋房

【明報專訊】樓市在低位回穩，部分名人趁樓價回落入市豪宅物業，其中小鵬汽車（9868）名譽副董事長兼聯席總裁顧宏地（圖）及相關人士，上月以1.71億元向過往購入多個舖位、具內地背景的「舖王」劉軍，購入渣甸山金碧園一幢洋房。

上述物業為渣甸山畢拉山徑50號金碧園一幢獨立大屋，物業樓高3層，佔地約4999方呎，實用面積約3669方呎，5房4套設計，附設約4000多方呎私人花園及泳池，並配備私人電梯及特大雙車位車房。資料顯示，物業上月以1.71億元售出，實呎約46,607元。劉軍透過公司名義於1995年以3550萬元購入，帳面獲利1.335億元或3.8倍。至於今次入市之買家，則以Montlake Limited作登記，股東及董事均包括顧宏地（Gu Hongdi Rrian）及馬婉儀（Ma Wenisa Wanyi）。

香格里拉前高層6455萬購嘉富麗苑銀主盤

原由祥祺集團主席陳紅天家族持有的中半山嘉富麗苑1座低層B室，實用面積2348方呎，4房間隔，上月6455萬元易手，實呎約27,491元，較低3層同面積B室2023年成交價8200萬元低1745萬元或21%。資料顯示，買家為鉅褔企業有限公司，公司股東及董事均包括香格里拉（亞洲）（0069）前副主席雷孟成等。物業原由陳紅天及相關人士於2016年以2900萬元購入，2015年以6000萬元轉讓至其子陳鵬宇名下，現成交價較陳紅天購入價高3555萬元或1.2倍。

潘樂陶2396萬購滶晨3房戶

此外，新世界（0017）和港鐵（0066）等合作的黃竹坑港島南岸滶晨，1A座低層P2室，實用面積870方呎，3房1套連工作間及洗手間設計，上月2396.4萬元售出，實呎27,545元，買家為潘樂陶（Poon Lok To Otto），與前律政司長鄭若驊丈夫、安樂工程（1977）創辦人潘樂陶名字相同，料為同一人。

另沙田九肚雲端錄得大額蝕讓，項目實用面積3777方呎雙號洋房，4房4套連士多房間隔，上月1.16億元易手，實呎30,712元。原業主2018年1.62億元一手購入，帳面蝕約4600萬元或28%，為屋苑最大宗二手蝕讓，若連使費及發展商當年提供的回贈計，料實蝕約4070萬元或25%。

相關字詞﹕顧宏地 名人入市 雲端 鄭若驊 潘樂陶 陳紅天 嘉富麗苑 劉軍 金碧園 小鵬汽車

上 / 下一篇新聞