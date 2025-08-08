近10億購翰林峰商場 令市場矚目

上述翰林峰商場，港大先於2018年10月以5.038億元向恒地（0012）購入翰林峰商場2樓（B部分），以面積約2.1萬方呎計，呎價約2.4萬元，至2020年6月，即事隔不足兩年，港大再以4.596億元向恒地購入該商場1樓（A部分），以面積19,533計，呎價約23,529元，即港大先後以約9.6億元購入翰林峰商場逾4萬方呎樓面。

2.88億購荔枝角商廈樓花項目

另一宗大手入市個案，則是於2021年4月，港大當時以約2.88億元向新世界（0017）購入荔枝角道888號寫字樓樓花項目5樓全層共19個單位，以面積24,044方呎計，呎價約1.2萬元。

事實上，根據8間資助大學最新財務報告，2023/24年度（截至去年6月）全部錄得盈餘，其中7間大學盈餘有增長，當中港大該年度就錄得37.9億元盈餘，為眾院校最多，並較對上一年度的19.3億元增加96%，增幅同樣冠絕各大院校。在該年度港大獲捐贈9.1億元，同樣是八大最多，校方當時表示，其中4.9億元用於研究，以及2800萬元用於校舍基建項目。