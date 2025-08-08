明報新聞網
經濟

香港地產

港大郝德傑道招意向重建住宅出售 10年前逾9億買 可建不多於48伙涉15萬呎樓面

【明報專訊】近年積極入市掃貨的香港大學，最新就10年前、以逾9億元購入的長沙灣郝德傑道前公務員宿舍，破天荒邀請發展商就項目重建作私宅出售遞交發展意向書，將興建不多於48伙、涉約14.9萬方呎。有業界人士指出，物業地積比率已用盡，重建無法把物業規模擴大，變相限制發展。另亦需發展商與兩伙小業主協商，以便統一項目業權重建。港大接受本報查詢時回應，是次屬探討潛在發展機會和尋求市場建議，計劃仍處於早期規劃階段，具體情况有待進一步研究。

港大發言人亦指出，現正邀請有興趣參與郝德傑道8至10號重建項目之地產發展商提交意向書，旨在為大學物業探討潛在發展機會和尋求市場建議，並為隨後的招標等過程篩選潛在合作伙伴，接獲的意向書將用作參考用途。港大邀請發展商就上述項目提交意向書，地盤面積約5.9萬方呎，涉及14.9萬方呎，按地契要求，將興建不多於48伙，落成後單位將作銷售。中標者負責重建項目，包括整個項目諮詢、建築、銷售安排和物業管理等，住宅部分需採用「組裝合成」建築法（MiC）。

港大：屬探討潛在發展機會

值得留意，前身為政府宿舍的郝德傑道8至10號，屬兩座共13層高的住宅大廈，提供48個單位；而港大2015年購入時，只購入46個單位，餘下兩伙早於1990年代已售予私人業主，因此，中標者需要負責與相關業主協商，以便統一項目業權重建。資料顯示，郝德傑道8至10號早於1964年落成，樓齡約61年，提供48個實用面積2731方呎的住宅單位，產業署2005年及2009年推出招標，當時市場曾指出，因項目業權並非統一，令發展商出價較保守，兩次均流標收場。直至2015年，產業署再推售項目，最終接獲4份標書，包括信置（0083）、遠展（0035）、建灝地產，港大「爆冷」以9.01億元奪標，折合平均呎價約7175元，較當時市場預期下限每呎8000元低近12%，但已屬4份標書中出價最高者。港大當時中標後回應，項目單位可有助紓緩大學住宿供應短缺的問題。

發展商需與兩伙協商以統一業權

華坊諮詢評估資深董事梁沛泓表示，項目鄰近蔡繼有學校，景觀開揚，惟該一帶欠缺公共交通接駁，而山坡下是天主教墳場。另據地契及規劃大綱圖指明，項目最高發展樓面約14.9萬方呎，單位數目不得超過48伙，意味地積比率已用盡，重建無法把物業規模擴大，變相限制發展，但發展商仍可嘗試向城規會「闖關」，增加可發展樓面及單位數目，不過此舉將涉補地價，同時受制於郝德傑道一帶的交通負荷，相信有一定難度。他表示，中標者亦需要與兩伙小業主協商統一業權，難以計算成本。

明報記者

相關字詞﹕梁沛泓 郝德傑道8至10號重建項目 郝德傑道 港大

