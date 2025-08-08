中芯少賺兩成 毛利率預測低預期

中芯期內收入22.09億美元，按年升16.2%，按季跌1.7%；毛利率20.4%，按年上升6.5個百分點，按季就下跌2.1個百分點。期內銷售晶圓達239.02萬片，按年增長13.2%，按季增長4.3%；產能利用率為92.5%，按季增長2.9個百分點，按年增長7.3個百分點。折合8吋標準邏輯的月產能為99.1萬片，按季增加近2%。不過，期內經營開支按年增加68%至2.99億美元，按季也增加52.4%；資本開支為18.85億美元，按季增33%。

華虹半導體次季利潤升19%

另外，華虹半導體（1347）截至6月底止第二季股東應佔利潤795.2萬美元，按年升19.2%，按季升1.12倍。銷售收入5.66億美元，按年增18.3%，按季增4.6%，主要得益於付運晶圓數量上升。毛利率10.9%，按年增0.4個百分點，按季升1.7個百分點。集團預計第三季銷售收入約在6.2億至6.4億美元之間，毛利率約在10%至12%之間。