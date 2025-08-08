明報新聞網
經濟

星展中期賺51億 稱中小企貸敞口有挑戰

【明報專訊】星展銀行（香港）昨公布上半年業績，期內純利按年升11%至紀錄新高的51億元。星展北亞區主管及星展香港行政總裁龐華毅表示，他視星展香港於中小企貸款為香港經濟表現的倒影（reflection），同時留意到有中小企貸款的敞口，因香港商業地產（CRE）而有重大挑戰（significant challenge），更預期情况將持續。

龐華毅於昨日業績會中指出，星展香港對於中小企的貸款大多為有抵押貸款，而大多數的抵押品為房地產及汽車。他提到，在內地及香港的經濟繼續承壓的同時，本港寫字樓亦繼續走弱，指出現時香港整體寫字樓空置率逾13%，更稱「個人認為沒有能迅速解決該高空置率問題的辦法」。但他提到，星展香港於中小企貸款敞口只佔該行總貸款的6%，且中小企客源多元化，再加上中小企收入主要來源為其存款及非借貸業務。

星展香港截至6月底的貸款，按年跌5%至3720億元，目前星展香港於本港CRE敞口，佔總貸款三成。若按此計算，星展香港於本港CRE敞口約為1116億元。被問到新世界（0017）是否定期還款時，龐華毅回應稱，不評論特定客戶，只對市場已公開消息作回應，他表示對所有銀行對新世界再融資能達成協議感到高興。

另外，星展香港淨利息收入按年略跌1%至59億元，非利息收入按年升22%至46億元。

