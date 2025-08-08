明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

太古半年基本溢利跌2% 增派息

【明報專訊】太古（A股：0019、B股：0087）、太古地產（1972）昨同日公布6月底止中期業績。太古中期基本溢利按年跌2%、受累於投資物業公平值虧損增加，少賺79%至8.15億元。每股A股及B股分別派息1.3元及0.26元，均按年增派4%。

至於太古旗下太古地產方面，基本溢利雖然按年增長15%，惟受到投資物業公平值虧損達39億元拖累由盈轉虧，股東應佔虧損12.02億元，每股派第一次中期息0.35元，按年增派3%。

在太古地產之外，飲料部門應佔溢利按年減少9%至8.05億元。國泰航空（0293）連同港機工程的航空部門應佔溢利22.33億元，按年增長7%。貿易及實業部門應佔溢利按年大減73%至4100萬元。醫療保健業務應佔虧損1.17億元。

太古地產料商廈租金續跌

太古及太古地產近年推進資本再循環計劃。當中太古地產在完成出售其於美國邁亞密的用地及購物中心等項目，太古地產集團行政總裁彭國邦料可套現58億元至60億元，套現所得將會用於在內地、香港及東南亞投資地產項目。他又說，集團的寫字樓在保持質素下仍可維持高出租率，公司仍會伺機出售非核心物業，並且今年第三季起推出柴灣海德園銷售，以及準備推出深水灣道6號項目。集團擬進行的1000億元投資計劃，已有500億元分配於內地6個新項目上，料會於未來12個至24個月相繼落成。

由於市道仍處於高度競爭的環境，並有新增供應，因此彭國邦稱公司的寫字樓組合在續租時難免出現負數調整，不過隨着資本市場有復蘇迹象，已見租用寫字樓的查詢正上升中。憑着其物業質素，公司在港的寫字樓亦可以保持高租用率。他料今年寫字樓租金表現仍然會下跌，並且會在未來兩年延續弱勢。太古方面，主席白德利表示，其資本再循環計劃，聚焦於太古可口可樂到東南亞市場投資及發展醫療業務，後者更處於初期發展，他們會作長線投資。

上 / 下一篇新聞