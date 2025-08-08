太古半年基本溢利跌2% 增派息

至於太古旗下太古地產方面，基本溢利雖然按年增長15%，惟受到投資物業公平值虧損達39億元拖累由盈轉虧，股東應佔虧損12.02億元，每股派第一次中期息0.35元，按年增派3%。

在太古地產之外，飲料部門應佔溢利按年減少9%至8.05億元。國泰航空（0293）連同港機工程的航空部門應佔溢利22.33億元，按年增長7%。貿易及實業部門應佔溢利按年大減73%至4100萬元。醫療保健業務應佔虧損1.17億元。

太古地產料商廈租金續跌

太古及太古地產近年推進資本再循環計劃。當中太古地產在完成出售其於美國邁亞密的用地及購物中心等項目，太古地產集團行政總裁彭國邦料可套現58億元至60億元，套現所得將會用於在內地、香港及東南亞投資地產項目。他又說，集團的寫字樓在保持質素下仍可維持高出租率，公司仍會伺機出售非核心物業，並且今年第三季起推出柴灣海德園銷售，以及準備推出深水灣道6號項目。集團擬進行的1000億元投資計劃，已有500億元分配於內地6個新項目上，料會於未來12個至24個月相繼落成。

由於市道仍處於高度競爭的環境，並有新增供應，因此彭國邦稱公司的寫字樓組合在續租時難免出現負數調整，不過隨着資本市場有復蘇迹象，已見租用寫字樓的查詢正上升中。憑着其物業質素，公司在港的寫字樓亦可以保持高租用率。他料今年寫字樓租金表現仍然會下跌，並且會在未來兩年延續弱勢。太古方面，主席白德利表示，其資本再循環計劃，聚焦於太古可口可樂到東南亞市場投資及發展醫療業務，後者更處於初期發展，他們會作長線投資。