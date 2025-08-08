明報新聞網
經濟

九置核心純利微跌 時代廣場收入跌15%

【明報專訊】擁有海港城和時代廣場兩大旗艦商場的九龍倉置業（1997）公布，今年中期核心純利按年微跌0.13%至31.19億元，每股核心純利為1.03元；若計入投資物業重估減值淨額51.18億元，虧損24.06億元，較2024年虧損10.52億元擴大，每股基本虧損0.79元。集團派第一次中期息0.66元，按年增3.125%，派息比率維持在65%。逆市加派息下，九置昨股價曾高見26.1元，收市仍升4.9%，報25.7元。

吳天海：租金仍有下跌壓力

九置主席吳天海表示，香港整體零售、餐飲有挑戰，第二季雖有少許正面信息，或正在築底，但仍需觀察第二季的好勢頭能否持續至第三季，是否足以支持零售租戶投資信心，但暫時大部分租戶仍抱「睇定啲」的想法，未敢講下半年會有突破性發展。

上半年九置收入減少1.4%至64.07億元，營業盈利減少4.7%至46.84億元；當中投資物業收入減少3.1%至53.71億元，營業盈利減少4%至45.28億元；酒店收入增加2.4%至7.66億元，營業盈利增加至4700萬元。

期內，包括酒店在內的海港城中期收入及營業盈利變化不到1%，商場收入處於2014年水平，期內商場及寫字樓出租率分別93%及90%，按年分別跌1個百分點及持平；惟時代廣場表現失色，收入跌15%和營業盈利下跌19%，商場及寫字樓出租率分別為96%及90%，按年分別跌2個百分點及持平。

吳天海強調，現時市場經常報道餐飲業結業及欠薪，較為誇張，惟從宏觀數據睇，零售行業跌幅達20%至30%，較餐飲行業跌單位數更嚴重，過往10季餐飲業消費維持在270億元水平，上落約3%，認為只中式餐飲情况較為嚴峻。而時代廣場收入跌15%是商場本身問題，會內部跟進。他指出，上半年旗下商場分成租金減少，尚未見到明顯好轉，仍處膠着狀態，希望下半年不會繼續下跌。續租租金方面，他稱下跌壓力仍有，要留意近期暑假期間表現。

債務淨額333億見上市新低

集團在截至期末的債務淨額降至333億元，是上市以來最低水平。平均利息成本降至4.4厘，令借貸成本節省27%，負債比率為17.6%。吳天海表明，減債是公司重要方向，上半年息口回落，為公司節省了27%或2.92億元的借貸成本，抵消了生意減弱的影響並增加了派息3%，派息比率仍維持在65%穩定水平，公司未來會持續減債及持續提升資產價值，提升現有物業的競爭力及服務水平。

