經濟

IPO改革後頭炮 銀諾醫藥不設回撥 公開發售佔一成 可酌情分配至15%

【明報專訊】IPO分配機制改革後首隻新股銀諾醫藥（2591）昨日起至下周二（12日）招股，該股是今年下半年連續第三隻以《上市規則》第18A章上市的生物科技股。銀諾發行3655.64萬股，其中一成在本港公開發售（見表1）。銀諾是次採用機制B發行，不設回撥機制，但可酌情重新分配182.76萬股至公開發售，令公開發售總數增加至548.34萬股，即約佔發售股份15%。

明報記者 邱潤青

本報統計港股今年前五大「超購王」中，發現近期超購倍數極高的新股分配予認購一手散戶的中籤率有趨降迹象。當中國際配售不足額而未觸發回撥機制的藥捷安康（2617），一手中籤率只有0.8%；獲32.3萬人認購的維立志博（9887）一手中籤率低至0.27%。但年初的熱爆新股布魯可（0325）、蜜雪集團（2097）及滬上阿姨（2589）一手中籤率均在8%至10%水平（見表2）。不過新機制下公開發售規模縮減，若遇高倍數認購，成功申購更將難上加難，市場人士估計，中籤率或會漸趨A股化（一手中籤率低於0.1%）（見表3）。

銀諾醫藥每股招股價18.68元，集資約6.8億元。預期8月15日掛牌，中信證券及中金（3908）為聯席保薦人。據招股資料，公司已建立針對糖尿病和其他代謝性疾病的候選藥物管線。公司是次引入包括駿昇、邁富時管理（2556）在內的5名基石投資者，合共以1000萬美元（約7800萬港元）認購股份，涉及認購約420.1萬股，相當於全球公開發售股份約一成。

是次集資所得款項淨額約90%將用於正在進行及計劃中的臨牀試驗，以及核心產品依蘇帕格魯肽α的計劃商業化上市。綜合市場資料，截至昨晚9時，銀諾已獲各大券商借出136.72億元孖展，孖展超購199倍。

華沿機器人秘密申上市

此外，彭博社引述知情人士消息報道，華沿機器人已秘密遞交港股上市申請，或集資逾2億美元（約15.6億港元）。惟相關商議仍在進行中，交易的規模和時間可能有變。華沿機器人未予置評。華沿機器人前身為「大族機器人」，於今年3月更名；該公司致力於智能協作機器人在工業、醫療、物流、教育、服務等領域的研發、推廣和應用。

另港股首隻吸收合併私有化（子公司東陽光長江藥業（原上市編號1558））與介紹上市案例的東陽光藥（6887）昨首日掛牌，收報59.9元，無升跌。

