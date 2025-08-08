中移動中期多賺5% 派息增至2.75元

期內通訊服務收入升0.7%至4669.89億元，當中，數字化轉型收入升6.6%至1569億元，佔通訊服務收入比例達33.6%，按年增加1.9個百分點。不過，個人市場收入按年跌4.1%至2447.27億元，移動ARPU（每月每戶平均收入）跌2.9%至49.5元；家庭市場收入則升7.4%至749.89億元，家庭客戶綜合ARPU升2.3%至44.4元。EBITDA按年增2%至1860億元。

中國移動董事長楊杰出席業績會時表示，傳統通訊市場已趨飽和，人口紅利消退，加上手機使用時長及用戶普及率觸頂，影響集團收益。同時，行業「內捲」情况持續，手機換機周期延長亦影響銷售。不過，他強調集團積極拓展AI（人工智能）等新興業務，相關市場潛力龐大，有望成為未來增長引擎。

稱「內捲」影響收益

上半年資本開支584億元，全年計劃不超過1512億元。楊杰指出，去年AI業務投資約153億元，今年上半年已投入約60億元，預期未來將持續增加。

另外，針對中移動香港早前宣布收購香港寬頻（1310）部分股份一事，楊杰表示，正有序推進後續安排，會按監管要求作進一步披露，希望收購後可發揮協同效益。同時，中國移動香港補充，將持續在香港投資電訊基建及技術，並配合國家5年、3年及年度規劃逐步推進。