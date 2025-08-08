明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

中移動中期多賺5% 派息增至2.75元

【明報專訊】中國移動（0941）公布，上半年營運收入按年跌0.5%至5437.69億元（人民幣，下同），主要受產品銷售及其他收益跌7.7%至767.8億元而拖累。純利按年增5%至842.35億元，每股基本盈利3.9元，派中期息2.75港元，按年升5.8%。

期內通訊服務收入升0.7%至4669.89億元，當中，數字化轉型收入升6.6%至1569億元，佔通訊服務收入比例達33.6%，按年增加1.9個百分點。不過，個人市場收入按年跌4.1%至2447.27億元，移動ARPU（每月每戶平均收入）跌2.9%至49.5元；家庭市場收入則升7.4%至749.89億元，家庭客戶綜合ARPU升2.3%至44.4元。EBITDA按年增2%至1860億元。

中國移動董事長楊杰出席業績會時表示，傳統通訊市場已趨飽和，人口紅利消退，加上手機使用時長及用戶普及率觸頂，影響集團收益。同時，行業「內捲」情况持續，手機換機周期延長亦影響銷售。不過，他強調集團積極拓展AI（人工智能）等新興業務，相關市場潛力龐大，有望成為未來增長引擎。

稱「內捲」影響收益

上半年資本開支584億元，全年計劃不超過1512億元。楊杰指出，去年AI業務投資約153億元，今年上半年已投入約60億元，預期未來將持續增加。

另外，針對中移動香港早前宣布收購香港寬頻（1310）部分股份一事，楊杰表示，正有序推進後續安排，會按監管要求作進一步披露，希望收購後可發揮協同效益。同時，中國移動香港補充，將持續在香港投資電訊基建及技術，並配合國家5年、3年及年度規劃逐步推進。

相關字詞﹕業績 中移動（941）

上 / 下一篇新聞