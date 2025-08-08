明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

內地7月出口增7.2% 輸美跌21.7%

【明報專訊】海關總署公布，以美元計，7月內地出口按年增長擴大至7.2%，為3個月來最大升幅，優於市場預期的5.6%；進口增速亦進一步加快至4.1%，勝過原預期的1%跌幅。貿易順差則收窄至982億美元，低於預期的1047億美元。分析指出，儘管出口數據勝預期，中美關係近期出現短暫緩和迹象，但目前關稅仍高，貨物轉運路徑受限，加上「搶出口」效應消退後帶來回調壓力，料下半年出口增速將顯著放緩。

出口歐盟增9%

從地區來看，輸往美國的出口按年跌幅擴大至21.7%（見圖），按月亦由6月升32.4%轉跌6.1%。另邊廂，對歐盟出口按年增長9.2%，對非洲出口更升42.4%，為2023年4月以來最大升幅。至於東盟出口則維持16%的增幅，當中對越南、泰國和印尼出口分別加快至27.9%、26%及12%。

輸非洲升42%

進口方面，從東盟進口轉弱，按年下跌5.8%，按月亦下跌3.3%。不過，來自其他地區的進口則增速加快：自拉丁美洲和非洲進口分別按年增長10.1%及19.4%，遠高於6月的2%和3.9%；而從日本進口增速亦加快至17.1%。

按貨品類別劃分，主要支撐出口為集成電路，出口金額按年增29.2%，數量亦升16.5%。汽車金額上升18.6%，數量則增25.5%。不過，手機出口金額按年跌21.8%，自動數據處理設備及其零部件亦跌9.6%。稀土出口方面，雖然金額按年跌17.7%，但按月回升至56.9%。

進口方面，7月原油進口金額下跌7.4%，但進口量上升18.2%；鐵礦砂貨值跌12%，數量則升1.8%；農產品金額升5.1%。另外，集成電路金額按年升13%，數量亦升12.3%。

「搶出口」消退 增長料放緩

大行野村表示，雖然中美近期貿易摩擦暫告緩和，但美方針對中國的高關稅措施仍持續生效，對出口構成壓力。同時，過往透過第三地轉運至美國的商品亦將面臨懲罰性的關稅，加上美國暫停「小額豁免」（de minimis）政策，小額直郵商品亦失去避稅空間。此外，今年夏季運費不升反跌、對美貨櫃訂單轉弱，反映去年底以來「搶出口」所產生的前置訂單效應逐步消退。該行預計，下半年內地出口增長將明顯放緩。

相關字詞﹕中國進出口

上 / 下一篇新聞