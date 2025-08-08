內地7月出口增7.2% 輸美跌21.7%

出口歐盟增9%

從地區來看，輸往美國的出口按年跌幅擴大至21.7%（見圖），按月亦由6月升32.4%轉跌6.1%。另邊廂，對歐盟出口按年增長9.2%，對非洲出口更升42.4%，為2023年4月以來最大升幅。至於東盟出口則維持16%的增幅，當中對越南、泰國和印尼出口分別加快至27.9%、26%及12%。

輸非洲升42%

進口方面，從東盟進口轉弱，按年下跌5.8%，按月亦下跌3.3%。不過，來自其他地區的進口則增速加快：自拉丁美洲和非洲進口分別按年增長10.1%及19.4%，遠高於6月的2%和3.9%；而從日本進口增速亦加快至17.1%。

按貨品類別劃分，主要支撐出口為集成電路，出口金額按年增29.2%，數量亦升16.5%。汽車金額上升18.6%，數量則增25.5%。不過，手機出口金額按年跌21.8%，自動數據處理設備及其零部件亦跌9.6%。稀土出口方面，雖然金額按年跌17.7%，但按月回升至56.9%。

進口方面，7月原油進口金額下跌7.4%，但進口量上升18.2%；鐵礦砂貨值跌12%，數量則升1.8%；農產品金額升5.1%。另外，集成電路金額按年升13%，數量亦升12.3%。

「搶出口」消退 增長料放緩

大行野村表示，雖然中美近期貿易摩擦暫告緩和，但美方針對中國的高關稅措施仍持續生效，對出口構成壓力。同時，過往透過第三地轉運至美國的商品亦將面臨懲罰性的關稅，加上美國暫停「小額豁免」（de minimis）政策，小額直郵商品亦失去避稅空間。此外，今年夏季運費不升反跌、對美貨櫃訂單轉弱，反映去年底以來「搶出口」所產生的前置訂單效應逐步消退。該行預計，下半年內地出口增長將明顯放緩。