恒指四連升 重上25000

恒指高開71點，早段曾倒跌90點，低見24,820點，但低位有支持，午後最多升204點，高見25,115點，收市報25,081點，升171點，是7月30日後收市新高。恒指已連升4日，累計升573點。國指升0.55%，報8981點；科指收報5546點，升0.26%。

北水流入額少93%

大市成交金額結束四連跌，昨增加14%至2457億元；北水雖連續第3日流入，但流入金額減少93%至6.6億元。北水淨買入最多的是小米（1810）；淨賣出最多的是盈富基金（2800），淨沽金額達47.2億元。

美擬增藥品關稅 藥股全線挫

新世界（0017）大股東鄭氏家族據報正與黑石洽談，擬私有化新世界，股價昨日一度升20%，高見7.8元，收市仍升10.2%。受私有化傳聞刺激，一眾息口敏感地產股追落後，新地（0016）、恒地（0012）、信置（0083）及長實（1113），升逾2%至3%（見表）。市場憧憬香港商業地產CRE信貸壞帳有望紓緩，渣打（2888）、東亞（0023）、恒生（0011）、匯控（0005）等銀行股全線向上跑贏大市，升幅逾1%至近3%。

藥物股炒上近日高位後全線急回，市場發酵美國總統特朗普政府早前表示擬將進口藥品的關稅稅率提高，20大成交榜中有4隻為藥股，包括信達生物（1801）、石藥（1093）、康方生物（9926）及藥明生物（2269），跌近4%至逾8%。

分析：港股暫無明確方向

獨立股評人郭思治表示，港股仍處技術上消化及整固中，暫時沒有明確方向，除非有特別利好消息或資金入市，否則大市要發力向上仍要等，但大跌風險亦不大。