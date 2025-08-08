明報新聞網
經濟

新世界潤地元朗南項目 補價料逾10億

【明報專訊】政府加快推展北都項目發展，由新世界（0017）與內房華潤置地（1109）合作發展、位於元朗南項目的補地價，可望短期內落實，據悉，項目鄰近蝶翠峰，每方呎樓面補價約1500至1600元，以可建樓面約72萬方呎計，補地價逾10億至11億元。項目已於去年6月獲批建築圖則，准建兩座23層高住宅大樓連會所設施，預計將提供約1800伙住宅。

每呎約1500元

翻查資料，新世界早於2022年10月與潤地簽署合作意向書，探討共同開發北部都會區內的農地，並於2023年12月，雙方宣布簽訂《北部都會區項目合作協議》，計劃於元朗南一帶的「高端專業服務和物流樞紐」作發展。

獲批建兩幢住宅 涉約1800伙

元朗南對上的補地價項目，要數到2021年，嘉里（0683）就元朗南的兩幅農地，現已發展為全新盤朗天峰及朗日峰，並已開售；兩個項目補地價分別為11.36億及1.9742億元，每方呎樓面補價分別為4637及5421元。

值得留意的是，自政府推展北都發展後，新世界接連落實區內項目發展，去年10月完成與招商蛇口合作發展的粉嶺馬適路項目（前稱粉嶺北第14區項目）約18.2億元補地價，以可建商住樓面逾111萬方呎計，每方呎樓面補價約1600元，預計提供2300伙。

換言之，新世界在北都範圍內，將有兩個發展項目，兩項目共提供約4100伙。

相關字詞﹕北都 補地價 元朗南 華潤置地 新世界

