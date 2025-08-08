明報新聞網
經濟

鄭氏據報洽黑石 或私有化新世界 股價升一成 公司：尚未獲收購要約接觸

【明報專訊】新世界發展（0017）大股東鄭氏家族據報正與美國黑石集團洽談，並擬私有化新世界，消息刺激該股昨日午後一度高見7.8元，升20.1%。惟至收市前10分鐘，新世界發澄清公告指出，尚未有任何人士，包括控股股東及黑石集團就收購其公司股份的要約與其接觸，股價升幅隨即收窄至10.19%，全日收報7.14元。

明報記者 陳偉燊

新世界昨日市值升至179.69億元，單計鄭家旗下周大福企業手持的45.24%新世界股份，單日增值7.51億元，達到81.28億元。

根據信貸情報與資料供應商Octus周三晚間報道，新世界及其控股鄭氏家族一直在與黑石集團就潛在融資交易談判，該交易可能包括優先股或普通股，並可能最終由鄭氏家族和黑石集團聯合對新世界提出私有化要約。

彭博：為196億潛在融資談判

彭博社昨早的報道還指出，新世界及其控股家族正在就一項高達25億美元，或約196億港元的潛在融資交易談判。彭博更引述信貸交易員表示，新世界部分美元債券價格上漲約2美分，其彙編的數據顯示，該公司2030年到期的4.5厘票據價格約為53美分，預計將創下兩個月來的最大漲幅，新世界股價亦因此水漲船高，股價曾大升20.93%，市值一度重越180億元。當時新世界以至黑石，均沒有對彭博的查詢置評。

在昨午香港收市前10分鐘，新世界刊發正式公告指出，獲悉部分媒體報道揣測本公司控股股東及黑石集團可能對本公司提出私有化，公司澄清，尚未有任何人士，包括其控股股東及黑石集團就收購其股份的要約，曾與其接觸。

鄭氏共持逾45%股權

資料顯示，現時新世界由鄭氏家族旗下周大福企業持股多達45.24%，連同鄭家成員持股共45.33%。

新世界其他股份則較多為基金或機構投資者持有，當中包括貝萊德、領航投資、Dimensional Fund Advisor及木星基金管理，分別持有4.51%、2.38%、0.89%及0.65%（見圖），未有一個股東可對周企的持股構成挑戰。黑石則未見在新世界持股。

在是次爆出私有化的消息前，有傳出新世界找來德意志銀行，擬尋求以尖沙嘴維港文化匯（Victoria Dockside）做擔保，尋求貸款融資156億元備用，但是至今未再有新消息。

相關字詞﹕黑石 周大福企業 鄭氏家族 新世界

