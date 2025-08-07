明報新聞網
BDx斥巨資擴建葵涌數據中心 分階段發展 獲認證支援Nvidia晶片運算

【明報專訊】近年本港以至全球踏入人工智能（AI）年代，亦為支援AI運算的數據中心帶來重大增長機遇。亞太地區數據中心運營商BDx數據中心，在4月取得認證旗下數據中心可以支援Nvidia（英偉達）（美：NVDA）晶片運算後，正擴建位於葵涌的「HKG8」數據中心。BDx數據中心首席執行官Mayank Srivastava在專訪中表示，「HKG8」投資額估計屬近年本港數據中心最大之一，並介紹該數據中心的最新技術。

BDx數據中心於5月宣布，集團本港首個專用超大規模數據中心開發項目「HKG8」融資順利完成，此次融資由Clifford Capital、大華銀行（UOB）和三井住友銀行（SMBC）提供支持。「HKG8」所在的葵涌永基路38號全幢工廈，由信和集團開發；BDx數據中心於2023年2月與信和集團簽訂長達逾10年租約，正發展為數據中心。這是BDx數據中心獲得的第三筆項目融資，此前集團在新加坡和印尼已分別獲得貸款。

首階段近全租出 租客為雲端公司

Srivastava表示，BDx數據中心在2020年至2021年進軍本港，並先後於黃竹坑及葵涌收購兩個數據中心項目，現時分別命名為「HKG1」及「HKG2」，兩個項目取得成功後，2023年2月決定發展「HKG8」（見表）。雖然Srivastava不能透露「HKG8」的投資額，但他估計「HKG8」屬近年本港最大規模的數據中心投資項目之一。

今年是BDx數據中心業務發展標誌性的一年，在4月獲得Nvidia認證「HK TC--NVIDIA DGX 就緒數據中心認證計劃」及「TW TC--NVIDIA DGX 就緒資料中心認證計劃」，5月就「HKG8」順利完成開發項目融資。Srivastava強調，BDx數據中心發展新項目時，以股本融資為主，是次進行債務融資，主要目的是優化資本結構（optimize the capital structure）。

Srivastava透露，「HKG8」分為4至5個發展階段，首個發展階段容量佔約20%，已經於去年底完成，目前出租率接近100%，租戶是大型雲端公司；第二發展階段料於未來12至18個月完成。

由於已簽訂保密協議，Srivastava未能透露「HKG8」的租戶名單，但Srivastava表示，從集團整體亞洲業務層面來說，與多間美國大型科網公司均有業務關係。

數據中心屬關鍵基礎設施

科網公司嚴選合作伙伴

Srivastava表示：「一間汽車製造商，需要興建廠房，才能生產汽車。作為比較，一間科網公司需要的『廠房』便是數據中心，所以數據中心是它們的關鍵基礎設施（mission-critical infrastructure），就此它們會希望與既有良好技術、良好財務狀况，同時也有良好營運紀錄的數據中心經營商合作。」就數據中心的運作，Srivastava首先介紹一般情况：「一個數據中心內有很多個伺服器（server），每個伺服器內有很多由Nvidia生產的晶片，一組伺服器便是伺服器機櫃（server rack）。這些伺服器運作時會發熱，故此同時需要安排散熱，否則伺服器便會停止運作。我們的數據中心同時有多組電源、伺服器及散熱設備，作為後備之用，這些設施均佔用很多空間。」

Nvidia新晶片耗電量大 增降溫設施

Srivastava再介紹BDx數據中心的高新技術水平，指假如Nvidia新興晶片所支援的伺服器機櫃耗電量為1兆瓦 （MW） 或1000千瓦（kW），是5年前5千瓦的200倍，即使BDx數據中心支援每個伺服器機櫃相關基建並非5年前200倍，也需要大幅增加；過去數據中心用於放置伺服器機櫃及發電降溫等支援設施的面積比例為6：4，現時已大幅調整至1：9。

研冷卻液體「直接到晶片散熱」

Srivastava續說，上述伺服器機櫃運作時的溫度十分高，故集團已就此研發一種新液體，可用於為伺服器及晶片散熱，此技術稱為「直接到晶片散熱」（direct-to-chip cooling）。

除了本港業務外，BDx數據中心在新加坡、印尼、中國內地及台灣均有數據中心項目，總容量達750兆瓦。BDx數據中心由全球基建投資公司I Squared Capital全資擁有，後者目前資產管理規模（AUM）約450億美元（約3510億港元）。

明報記者 葉創成

