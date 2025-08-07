得寶連租約兩房308萬沽 8個月炒貴12%

此外，灣仔尚翹峰亦錄投資者入市個案。中原地產分行經理姚啟聰表示，尚翹峰3座高層C室，實用489方呎兩房戶、享海景，以940萬元售出，實呎19,223元。買家為區內投資客，以現時市值月租2.6萬元計，租金回報約3.3厘，原業主2006年550萬元購入，持貨約19年，帳面獲利390萬元或約七成。

租客525萬購翠怡兩房 6年實蝕兩成

除投資者入市外，市場續錄租客入市個案。中原地產分行市務經理陳偉峰表示，青衣翠怡花園10座高層「鳳凰樓層」（即頂層對落一層）兩房戶，實用450方呎，享內園景，附裝修，近日以525萬元沽出，實呎11,667元。買家為同區租客，見樓價未回升決定轉租為買。原業主2019年底638萬元購入，帳面蝕讓113萬元或18%，連使費實蝕約149萬元或逾兩成。

租賃市場方面，中原地產高級分區營業經理林恩信表示，一名從事IT租客於黑雨下以1.5萬元承租荃灣柏傲灣1B座中層F室開放式戶，實用306方呎，實用呎租49元。

上述物業業主2017年以497萬元一手購入，租金回報約3.6厘。