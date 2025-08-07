明報新聞網
經濟

香港地產

上月新增6盤申預售涉1226伙 15月新高

【明報專訊】近期新盤氣氛熾熱，發展商再重拾推盤部署。地政總署昨日公布，上月共有6個新盤申請預售樓花同意書，涉及1226伙，較6月的645伙，按月大增90%，更是自2024年4月後、該月錄得2643伙申請後，近15個月新高。不過，該署上月就未有批出預售樓花同意書，更出現連續3個月零批出的局面，料為2002年後首次出現。截至上月31日，待批滾存待批預售樓花為8388伙，較6月7162伙增加1226伙或約17%。

土瓜灣3盤共涉970伙

資料顯示，上月6個申請預售的樓花新盤，當中3個新盤位於土瓜灣，分別為嘉里（0683）與市建局合作的鴻福街/銀漢街重建項目（410伙）、信置（0083）等與市建局合作的榮光街/崇安街（458伙），以及由豐資源發展的美善同道55號（102伙），3個項目合共970伙，佔上月申請的79%。另香港興業（0480）發展的愉景灣第19-2A期及第19-2B期，兩項目亦申請預售，分別提供170伙及40伙，並分別於2027年7月及2026年9月落成。至於麗展（0488）2021年10月16.083億元、每方呎樓面地價22,464元投得的九龍塘廣播道79號，前身為港台教育電視大樓，亦於上月申請預售，提供46伙，可望於明年9月落成。

據美聯物業研究中心綜合地政總署資料顯示，近月發展商積極推售全新盤，在「有出無入」下，令到已批出預售樓花同意書但尚未發售單位跌至12,747伙，比起去年12月16,493伙減少約22.7%，為10個月新低。

不過，利嘉閣研究部主管陳海潮指出，目前市場尚有充裕的一手新盤可供發售，當中包括有現樓餘貨及樓花項目，即使3個月零批出，對市場並沒有實際影響，反之發展商可專注去庫存，亦免除積聚過多已批預售但尚未發售的單位。陳相信，地政總署及發展商均能因應市場供需而作出調節，令樓市趨向更穩定。

