一手市場昨沽逾百伙 凱柏峰佔62伙最多

【明報專訊】連日暴雨後一手市場交投又再轉趨活躍，昨單日沽逾百伙，其中信置（0083）、港鐵（0066）等合作的將軍澳日出康城凱柏峰系列，昨更沽出62伙，套現逾4.1億元，為昨日一手市場中成交量最多的新盤。其中實用933方呎的第3B座67樓B室，3房1套連儲物室及工人套間隔，並連101方呎平台及793方呎天台，剛以招標形式以1776.1萬元售出，實呎高見19,036元。項目現樓重推後，共售404伙，套現逾26億元。凱柏峰全盤累沽1249伙，總銷售金額逾98億元，預計短期內將突破100億元。
此外，萬科香港發展的大埔上然3期，昨日首輪以先到先得形式發售113伙，折實299萬元入場。發展商稱，該盤昨日單日售出17伙，銷售額逾6300萬元。整個發展項目自7月累售111伙，銷售額逾4.84億元。
上然3期首輪昨沽17伙
另百利保（0617）、富豪酒店（0078）合作的沙田九肚富豪‧山峯，昨招標售出4個分層戶，共涉1.54億元，其中1座9樓B室及5座9樓A室和B室，各連同一個車位，由同一名買家斥逾1.21億元購入自用，成交價分別為4853.7萬元、3755.1萬元及3498.2萬元，實呎21,701元至23,993元不等，成交期為180日。富豪物業代理董事衞振聲表示，富豪．山峯過去數月已合共售出12伙，包括1座洋房及11伙分層戶，套現超過5.3 億元。
大手客1.21億連掃富豪‧山峯3伙
近月多個市區單幢盤積極開售，其中太古地產（1972）前「大班」簡基富領軍的The Development Studio（TDS）等灣仔現樓盤堅尼地道33號，昨公布銷售安排，周日（10日）將發售首批30伙，入場費約828萬元。