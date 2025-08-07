一手市場昨沽逾百伙 凱柏峰佔62伙最多

此外，萬科香港發展的大埔上然3期，昨日首輪以先到先得形式發售113伙，折實299萬元入場。發展商稱，該盤昨日單日售出17伙，銷售額逾6300萬元。整個發展項目自7月累售111伙，銷售額逾4.84億元。

上然3期首輪昨沽17伙

另百利保（0617）、富豪酒店（0078）合作的沙田九肚富豪‧山峯，昨招標售出4個分層戶，共涉1.54億元，其中1座9樓B室及5座9樓A室和B室，各連同一個車位，由同一名買家斥逾1.21億元購入自用，成交價分別為4853.7萬元、3755.1萬元及3498.2萬元，實呎21,701元至23,993元不等，成交期為180日。富豪物業代理董事衞振聲表示，富豪．山峯過去數月已合共售出12伙，包括1座洋房及11伙分層戶，套現超過5.3 億元。

大手客1.21億連掃富豪‧山峯3伙

近月多個市區單幢盤積極開售，其中太古地產（1972）前「大班」簡基富領軍的The Development Studio（TDS）等灣仔現樓盤堅尼地道33號，昨公布銷售安排，周日（10日）將發售首批30伙，入場費約828萬元。