經濟

香港地產

維港．灣畔首推103伙 折實均呎近3萬 全望維港景 兩房戶1333萬入場

【明報專訊】作為第三季重頭新盤之一、由中海外（0688）及九倉（0004）等合作的啟德跑道區現樓項目維港．灣畔，於明日起推出18伙3房1套連工作間臨海大宅招標前，昨公布1B期首張價單涉及103個單位，全屬維港海景戶，折實均呎29,628元，為跑道區已推出新盤首張價單計最高水平，而首批兩房折實約1332.7萬元入場。發展商指出，項目將於明日起收票，最快下周公布銷售安排。

明報記者 馬涔之、林尚民

位於跑道區前排望維港海景位置的維港．灣畔，由4期組成，共提供2060伙，發展商早前公布1A及1B期樓書，則設1146伙，當中有1033伙屬一房、兩房單位，為同地段已推售項目中、罕有以細單位為主打的樓盤。若以首張價單計算，今次維港．灣畔折實均呎，為啟德跑道區已推售之樓盤中最貴，惟同區以價單發售項目多以向九龍灣方向的樓盤居多，而若以同樣面向維港且位於維港．灣畔旁、由華潤置地（海外）及保利置業（0119）的澐璟，去年3月以折實均呎25,914元推出首張120伙價單（當時仍為樓花），即現時維港．灣畔開價較澐璟當時高約14％，惟澐璟價單單位並非全部向海。

維港．灣畔首批103伙，包括63個兩房及40個三房單位，實用516至669方呎，定價1514.5萬至2459.7萬元；若買家選用120天付款，以最高折扣為樓價12％計，折實價1322.7萬至2164.5萬元，折實實呎25,828至32,354元，折實均呎29,628元。

6年前每呎地價1.3萬中標

中海外地產董事總經理游偉光表示，今批單位全部享維港景，定價除參考市場情况，亦考慮項目本身質素，定價屬「閃耀維港價」，往後有加價空間。翻查資料，項目所在地皮於2019年由中海外、九倉、恒地（0012） 及嘉華（0173）合組財團投得，中標價高達159.5億元，成為當時啟德跑道區地價新高，以可建樓面約120萬方呎計，每方呎樓面地價約13,238元。

澐璟昨沽3伙 兩伙向海均呎2.65萬

值得一提的是，維港．灣畔開價後，同區樓盤不乏成交，如上述澐璟昨便連沽3伙，共套現約5234萬元，其中兩伙向海高層兩房連儲物室單位，成交均呎約2.65萬元，如實用568方呎的3B座35樓C室，成交價1505.2萬元；而實用659方呎的3B座35樓A室，成交價1746.35萬元。

另最快今年底落成、新世界（0017）等合作的同區柏蔚森，昨以742.1萬元售出1座19樓G室，實用395方呎，兩房間隔 ，享維港景，實呎18,787元。項目本月累沽5伙，套現近3600萬元，而開售以來則累售616伙，套現逾42.5億元。

相關字詞﹕柏蔚森 澐璟 啟德跑道區 中海外 新盤開價 維港．灣畔

