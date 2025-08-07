報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
經濟
2025年8月7日星期四
劉思明 數據尋寶
投資策略
國泰半年多賺1% 股價績後挫一成 增購14架波音777 涉逾632億
香港快運業績轉差 上半年虧損5.24億
金管局再接84億港元沽盤
大酒店上半年蝕2.89億 收窄35％
中移購香港寬頻接納要約限期下月17日
A股兩融餘額10年高 滬港股市三連升 分析：恒指突破10天線還看騰訊業績
中慧生物據報超購4000倍 今年第三
百濟神州次季轉賺9432萬美元
盧偉冰：小米手機上季歐市佔率超蘋果居次
統一企業中期多賺33% 不派息
渣打：84%港高淨值投資者有意參與轉型投資
美兩前財長警告債市風險 保爾森籲定應急計劃 防國債崩盤
迪士尼季績勝預期 早段仍跌逾3%
AMD拒預測對華特供AI晶片銷售 早段最多挫一成
張兆聰：粉筆藉AI炒作 小注博破頂
匯豐7日港元定存年利率7厘
南商1個月澳元定存年利率4厘
技術取勝：海信24.5元為反彈阻力
珍酒李渡推「牛市」啤 發盈警照升
大國藥妝首海外店今尖沙嘴開幕
劉思明：港股現分歧 新型消費股吸引市場目光
周顯：港人整體生活正向下沉淪
湯文亮：茶餐廳執笠的教訓
維港．灣畔首推103伙 折實均呎近3萬 全望維港景 兩房戶1333萬入場
一手市場昨沽逾百伙 凱柏峰佔62伙最多
上月新增6盤申預售涉1226伙 15月新高
得寶連租約兩房308萬沽 8個月炒貴12%
湯文亮子女蝕沽兩車位 共套現420萬
K11 MUSEA上月奢侈品牌銷售額按年升逾20%
BDx斥巨資擴建葵涌數據中心 分階段發展 獲認證支援Nvidia晶片運算
劉思明：港股現分歧 新型消費股吸引市場目光
【明報專訊】港股經過周一周二全面反彈後，昨天開始出現分歧。硬件科技股和去產能概念股表現突出，高增長的新型消費也吸引市場目光出現熱潮。
相關字詞﹕
數據尋寶
財經專欄
劉思明
劉思明 數據尋寶
上 / 下一篇新聞
國泰半年多賺1% 股價績後挫一成 增購14架波音777 涉逾632億
香港快運業績轉差 上半年虧損5.24億
金管局再接84億港元沽盤
大酒店上半年蝕2.89億 收窄35％
中移購香港寬頻接納要約限期下月17日
A股兩融餘額10年高 滬港股市三連升 分析：恒指突破10天線還看騰訊業績
中慧生物據報超購4000倍 今年第三
百濟神州次季轉賺9432萬美元
盧偉冰：小米手機上季歐市佔率超蘋果居次
統一企業中期多賺33% 不派息
渣打：84%港高淨值投資者有意參與轉型投資
美兩前財長警告債市風險 保爾森籲定應急計劃 防國債崩盤
迪士尼季績勝預期 早段仍跌逾3%
AMD拒預測對華特供AI晶片銷售 早段最多挫一成
張兆聰：粉筆藉AI炒作 小注博破頂
匯豐7日港元定存年利率7厘
南商1個月澳元定存年利率4厘
技術取勝：海信24.5元為反彈阻力
珍酒李渡推「牛市」啤 發盈警照升
大國藥妝首海外店今尖沙嘴開幕
劉思明：港股現分歧 新型消費股吸引市場目光
周顯：港人整體生活正向下沉淪
湯文亮：茶餐廳執笠的教訓
維港．灣畔首推103伙 折實均呎近3萬 全望維港景 兩房戶1333萬入場
一手市場昨沽逾百伙 凱柏峰佔62伙最多
上月新增6盤申預售涉1226伙 15月新高
得寶連租約兩房308萬沽 8個月炒貴12%
湯文亮子女蝕沽兩車位 共套現420萬
K11 MUSEA上月奢侈品牌銷售額按年升逾20%
BDx斥巨資擴建葵涌數據中心 分階段發展 獲認證支援Nvidia晶片運算
國泰半年多賺1% 股價績後挫一成 增購14架波音777 涉逾632億
香港快運業績轉差 上半年虧損5.24億
金管局再接84億港元沽盤
大酒店上半年蝕2.89億 收窄35％
中移購香港寬頻接納要約限期下月17日
A股兩融餘額10年高 滬港股市三連升 分析：恒指突破10天線還看騰訊業績
中慧生物據報超購4000倍 今年第三
百濟神州次季轉賺9432萬美元
盧偉冰：小米手機上季歐市佔率超蘋果居次
統一企業中期多賺33% 不派息
渣打：84%港高淨值投資者有意參與轉型投資
美兩前財長警告債市風險 保爾森籲定應急計劃 防國債崩盤
迪士尼季績勝預期 早段仍跌逾3%
AMD拒預測對華特供AI晶片銷售 早段最多挫一成
張兆聰：粉筆藉AI炒作 小注博破頂
匯豐7日港元定存年利率7厘
南商1個月澳元定存年利率4厘
技術取勝：海信24.5元為反彈阻力
珍酒李渡推「牛市」啤 發盈警照升
大國藥妝首海外店今尖沙嘴開幕
周顯：港人整體生活正向下沉淪
湯文亮：茶餐廳執笠的教訓
維港．灣畔首推103伙 折實均呎近3萬 全望維港景 兩房戶1333萬入場
一手市場昨沽逾百伙 凱柏峰佔62伙最多
上月新增6盤申預售涉1226伙 15月新高
得寶連租約兩房308萬沽 8個月炒貴12%
湯文亮子女蝕沽兩車位 共套現420萬
K11 MUSEA上月奢侈品牌銷售額按年升逾20%
BDx斥巨資擴建葵涌數據中心 分階段發展 獲認證支援Nvidia晶片運算
prev
next