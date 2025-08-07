明報新聞網
迪士尼季績勝預期 早段仍跌逾3%

【明報專訊】受惠於串流媒體業務的利潤增長，加上美國主題樂園遊客支出增加，迪士尼（美：DIS）在截至6月底的第三財季，調整後每股盈利按年增長16%至1.61美元，高於分析師預期的1.47美元。第三財季利潤為52.6億美元，較去年同期增長1倍，這主要由於與串流平台Hulu相關的一次過稅務優惠。不過由於傳統有線電視及體育節目的收入遜於分析師預期，掩蓋了串流媒體及主題樂園業務的強勁表現，迪士尼早段股價跌逾3%。

上調串流媒體全年利潤預測

迪士尼第三財季有線電視業務營業利潤按年跌28%，串流媒體成了新的利潤增長來源，其季度營業利潤3.46億美元，相比去年同期虧損1900萬美元。迪士尼預計，截至9月底財年，串流媒體業務將產生13億美元營業利潤，高於此前預測的10億美元。

在財報公布前一天，迪士尼宣布與美國國家美式足球聯盟（NFL）達成重要協議。該聯盟將持有迪士尼旗下ESPN體育頻道10%股權，交易金額未披露。隨着傳統有線電視收視下降，迪士尼正致力發展體育及娛樂領域的串流業務。ESPN新的直接面向消費者平台將於8月21日開始服務，月費為29.99美元。迪士尼行政總裁艾格（Bob Iger）表示，ESPN應用程式的推出、NFL的交易，以及Hulu即將全面融入Disney+串流平台，將創造與別不同的串流選擇。

迪士尼預計，在截至9月底財年，包括主題樂園、郵輪和消費品在內營業利潤將增長8%，為先前預期的最高水平。

面臨美關稅 諾和諾德見1年低

此外，丹麥藥廠諾和諾德（美：NVO）旗艦減肥藥Wegovy在次季銷售額按年急增67%至195.3億丹麥克朗（約238億港元），季度總收入以固定匯率計算，按年增長13%至768.6億丹麥克朗（約936億港元），略高於分析師預期。不過藥業正面臨美國政府大規模徵收關稅的威脅，諾和諾德的ADR早段跌逾3%，見52周低位。

受惠於實惠套餐，以及與電影等流行文化相關的促銷活動，麥當勞（美：MCD）次季同店銷售增長3.8%，是近兩年來最大增幅，其股價早段升3%。

（綜合報道）

