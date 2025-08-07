明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
國際金融

美兩前財長警告債市風險 保爾森籲定應急計劃 防國債崩盤

【明報專訊】在金融海嘯期間出任美國財長的保爾森（Henry Paulson）及蓋特納（Timothy Geithner）周二接受CNBC訪問時，警告價值29萬億美元美國國債市場可能面臨威脅，不可持續財政路徑，以及市場對美國政治體系擔憂，都可以令債市面臨風險，呼籲及早應對，以防債市面臨系統性危機。在美國政府債務持續增加之際，美國財政部公布，將於周四拍賣規模達1000億美元的1個月期國債，刷新該期限國債的單次拍賣最大規模紀錄，反映美國政府的借貸需求增長。

美國政府債務上限自7月初上調以來，財政部一直加大國債拍賣規模，以重建現金餘額。美國財政部上周表示，至少在2026年前，將更依賴短期債券來彌補支出缺口。財長貝森特曾表示，期限較長的國債孳息率過高，不考慮增發長債。除1個月期國債以外，美國政府本周將發行總值1250億美元的國債，包括580億美元的3年期國債、420億美元的10年期國債，以及250億美元的30年期國債。

蓋特納：10年國債孳息率仍適中

在2006年09年初於小布殊政府擔任財長的保爾森警告，目前的聯邦政府債務路徑不可持續，「我不知這是否意味在6個月、6年後，又或者什麼時候撞牆」，強調風險確實存在。為2009年初上台的奧巴馬政府擔任財長的蓋特納表示，美國10年期國債孳息率仍處於「相當適中水平」，反映市場仍有信心美國將理性治國，但這最終取決於能否降低赤字，讓聯邦政府的收入與支出恢復平衡，並維護法治及美聯儲獨立性，但這些信心支柱正蒙受更大的陰影。

保爾森呼籲制定財政應急計劃，以防美國國債崩盤。他表示，這可能涉及一系列潛在的加稅措施，例如全國消費稅。蓋特納表示，特朗普總統的關稅措施將「難以逆轉」。

保爾森與蓋特納均表示，關稅會損害美國工業。保爾森指出，這相當於扶持過時的企業，卻阻礙未來的產業，進口關稅會懲罰某些經濟領域，同時獎勵其他領域，並造成扭曲，產生負面影響。蓋特納則形容，關稅是「對美國製造商的腐蝕性稅收」，但他認為美國經濟能承受關稅的衝擊。

就在特朗普不斷就減息向美聯儲施壓之際，保爾森與蓋特納也強調維持美聯儲獨立性的重要。保爾森表示，美聯儲的獨立性，對維持投資者對美元及美國經濟的信心尤為重要。蓋特納亦表示，美國國債作為全球金融體系的基礎資產，有賴對美國法治、產權與美聯儲獨立性的信任。

稱關稅扶持過時企業 礙未來產業

美聯儲理事庫格勒（Adriana Kugler）將於周五離任，提前6個月結束任期，讓特朗普政府有機會提前安排支持減息的盟友入局，向主席鮑爾施加更大壓力，令減息預期升溫。高盛宏觀交易員Paolo Schiavone的報告指出，減息預期，以及強勁的企業盈利，蓋過了對關稅的擔憂，令美國股市近期在接近紀錄高位徘徊。美股三大指數早段向上。高盛的報告指出，美國1年內經濟衰退的可能性為30%，這似乎是危險的信號，但股市仍然蓬勃，考慮到大市的勢頭，沽空幾乎不合常理，箇中關鍵在於市場看得不夠遠，忽視經濟衰退的風險。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕發債 蓋特納（Timothy Geithner） 保爾森（Henry Paulson） 風險 債務 國際金融

上 / 下一篇新聞

國泰半年多賺1% 股價績後挫一成 增購14架波音777 涉逾632億
國泰半年多賺1% 股價績後挫一成 增購14架波音777 涉逾632億
香港快運業績轉差 上半年虧損5.24億
香港快運業績轉差 上半年虧損5.24億
金管局再接84億港元沽盤
金管局再接84億港元沽盤
大酒店上半年蝕2.89億 收窄35％
大酒店上半年蝕2.89億 收窄35％
中移購香港寬頻接納要約限期下月17日
中移購香港寬頻接納要約限期下月17日
A股兩融餘額10年高 滬港股市三連升 分析：恒指突破10天線還看騰訊業績
A股兩融餘額10年高 滬港股市三連升 分析：恒指突破10天線還看騰訊業績
中慧生物據報超購4000倍 今年第三
中慧生物據報超購4000倍 今年第三
百濟神州次季轉賺9432萬美元
百濟神州次季轉賺9432萬美元
盧偉冰：小米手機上季歐市佔率超蘋果居次
盧偉冰：小米手機上季歐市佔率超蘋果居次
統一企業中期多賺33% 不派息
統一企業中期多賺33% 不派息
渣打：84%港高淨值投資者有意參與轉型投資
渣打：84%港高淨值投資者有意參與轉型投資
迪士尼季績勝預期 早段仍跌逾3%
迪士尼季績勝預期 早段仍跌逾3%
AMD拒預測對華特供AI晶片銷售 早段最多挫一成
AMD拒預測對華特供AI晶片銷售 早段最多挫一成
張兆聰：粉筆藉AI炒作 小注博破頂
張兆聰：粉筆藉AI炒作 小注博破頂
匯豐7日港元定存年利率7厘
匯豐7日港元定存年利率7厘
南商1個月澳元定存年利率4厘
南商1個月澳元定存年利率4厘
技術取勝：海信24.5元為反彈阻力
技術取勝：海信24.5元為反彈阻力
珍酒李渡推「牛市」啤 發盈警照升
珍酒李渡推「牛市」啤 發盈警照升
大國藥妝首海外店今尖沙嘴開幕
大國藥妝首海外店今尖沙嘴開幕
劉思明：港股現分歧 新型消費股吸引市場目光
劉思明：港股現分歧 新型消費股吸引市場目光
周顯：港人整體生活正向下沉淪
周顯：港人整體生活正向下沉淪
湯文亮：茶餐廳執笠的教訓
湯文亮：茶餐廳執笠的教訓
維港．灣畔首推103伙 折實均呎近3萬 全望維港景 兩房戶1333萬入場
維港．灣畔首推103伙 折實均呎近3萬 全望維港景 兩房戶1333萬入場
一手市場昨沽逾百伙 凱柏峰佔62伙最多
一手市場昨沽逾百伙 凱柏峰佔62伙最多
上月新增6盤申預售涉1226伙 15月新高
上月新增6盤申預售涉1226伙 15月新高
得寶連租約兩房308萬沽 8個月炒貴12%
得寶連租約兩房308萬沽 8個月炒貴12%
湯文亮子女蝕沽兩車位 共套現420萬
湯文亮子女蝕沽兩車位 共套現420萬
K11 MUSEA上月奢侈品牌銷售額按年升逾20%
K11 MUSEA上月奢侈品牌銷售額按年升逾20%
BDx斥巨資擴建葵涌數據中心 分階段發展 獲認證支援Nvidia晶片運算
BDx斥巨資擴建葵涌數據中心 分階段發展 獲認證支援Nvidia晶片運算