美兩前財長警告債市風險 保爾森籲定應急計劃 防國債崩盤

美國政府債務上限自7月初上調以來，財政部一直加大國債拍賣規模，以重建現金餘額。美國財政部上周表示，至少在2026年前，將更依賴短期債券來彌補支出缺口。財長貝森特曾表示，期限較長的國債孳息率過高，不考慮增發長債。除1個月期國債以外，美國政府本周將發行總值1250億美元的國債，包括580億美元的3年期國債、420億美元的10年期國債，以及250億美元的30年期國債。

蓋特納：10年國債孳息率仍適中

在2006年09年初於小布殊政府擔任財長的保爾森警告，目前的聯邦政府債務路徑不可持續，「我不知這是否意味在6個月、6年後，又或者什麼時候撞牆」，強調風險確實存在。為2009年初上台的奧巴馬政府擔任財長的蓋特納表示，美國10年期國債孳息率仍處於「相當適中水平」，反映市場仍有信心美國將理性治國，但這最終取決於能否降低赤字，讓聯邦政府的收入與支出恢復平衡，並維護法治及美聯儲獨立性，但這些信心支柱正蒙受更大的陰影。

保爾森呼籲制定財政應急計劃，以防美國國債崩盤。他表示，這可能涉及一系列潛在的加稅措施，例如全國消費稅。蓋特納表示，特朗普總統的關稅措施將「難以逆轉」。

保爾森與蓋特納均表示，關稅會損害美國工業。保爾森指出，這相當於扶持過時的企業，卻阻礙未來的產業，進口關稅會懲罰某些經濟領域，同時獎勵其他領域，並造成扭曲，產生負面影響。蓋特納則形容，關稅是「對美國製造商的腐蝕性稅收」，但他認為美國經濟能承受關稅的衝擊。

就在特朗普不斷就減息向美聯儲施壓之際，保爾森與蓋特納也強調維持美聯儲獨立性的重要。保爾森表示，美聯儲的獨立性，對維持投資者對美元及美國經濟的信心尤為重要。蓋特納亦表示，美國國債作為全球金融體系的基礎資產，有賴對美國法治、產權與美聯儲獨立性的信任。

稱關稅扶持過時企業 礙未來產業

美聯儲理事庫格勒（Adriana Kugler）將於周五離任，提前6個月結束任期，讓特朗普政府有機會提前安排支持減息的盟友入局，向主席鮑爾施加更大壓力，令減息預期升溫。高盛宏觀交易員Paolo Schiavone的報告指出，減息預期，以及強勁的企業盈利，蓋過了對關稅的擔憂，令美國股市近期在接近紀錄高位徘徊。美股三大指數早段向上。高盛的報告指出，美國1年內經濟衰退的可能性為30%，這似乎是危險的信號，但股市仍然蓬勃，考慮到大市的勢頭，沽空幾乎不合常理，箇中關鍵在於市場看得不夠遠，忽視經濟衰退的風險。

（綜合報道）

[國際金融]