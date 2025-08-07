盧偉冰：小米手機上季歐市佔率超蘋果居次

根據盧偉冰引述研究機構Canalys數據顯示，今年第二季，小米手機在歐洲市場按年增長11%，市佔率為23%，超越蘋果，排名第二；排名最高的是三星，在歐洲市場按年下跌10%，市佔率31%。蘋果排第三名，按年跌4%，市佔率21%。聯想（0992）排第四，按年跌18%，市佔率5%。realme排名第五，按年增長5%，市佔率4%。

全球市佔率15% 排第三

數據顯示，小米是排名前三唯一維持增長的品牌，而排名第四及第五的聯想和realme，都是國產品牌。

至於從全球市場整體來看，於第二季，小米市佔率有15%，穩居第三名。排名第一的是三星，市佔率19%；排名第二是蘋果，市佔率16%。故小米手機全球市佔率，距離蘋果的16%只有一步之遙。數據顯示，目前三星、蘋果、小米於全球的格局已經十分穩定，其他廠商市佔率仍有較大差距。

中國新機激活量排第一

國內市場方面，今年第二季，小米以16.63%的市佔率，排名中國手機市場新機激活量第一，激活量1141.76萬台，按年增長7.39%。