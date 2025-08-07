百濟神州次季轉賺9432萬美元

調高全年收入下限預測

上半年度計算，百濟神州總收入達24.33億美元，按年增長45%；GAPP經營利潤及淨利潤分別達到9898.7萬美元及9559萬美元，同樣扭虧。董事長兼首席執行官歐雷強預計，未來18個月內將迎來超過20項研發里程碑事件。

該集團的產品收入佔整體收入大部分，當中得益於百悅澤的銷售增長，在美國及歐洲的季內銷售收入分別為6.85億美元及1.5億美元，按年增長43%及85%。

百悅澤百澤安銷售齊升

另外，百澤安的季內銷售達1.94億美元，按年增長22%。第二季度集團的GAAP毛利佔全球產品收入為87.4%，按年提高2.4個百分點，主要受惠於與產品組合中的其他產品相比，百悅澤在全球銷售中佔比更高，及百悅澤和百澤安生產效率的提高有關。

季內及上半年百濟神州的研發費用分別達5.25億美元及10.07億美元，分別按年增加15%及10%。

公司進一步發出今年度全年指引，全年收入料介乎50億至53億美元，相對此前的49億至53億美元，將下限水平提高，並維持原有GAPP經營利潤為正數的預測；毛利率預計將位於80%至90%的中高位區間。