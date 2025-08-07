中慧生物據報超購4000倍 今年第三

值得一提的是，公開發售錄得逾5000倍超購的布魯可及蜜雪，兩股招股時證監會仍未恢復收取一成孖展保證金，若只計算復收保證金安排落實後的新股，市傳超購4000倍的中慧生物為今年以來的「超購王」。

彭博：強腦科技擬港或A股上市

據彭博引述消息報道，主要生產智能仿生手及仿生腿的強腦科技，正在洽談以13億美元（約101億港元）的估值進行上市前融資、籌1億美元（約7.8億港元），並擬在近一輪融資後在香港或內地上市。強腦科技被視為馬斯克旗下腦神經科技公司Neuralink的競爭對手。

亞朵酒店愛奇藝據報港第二上市

彭博亦引述消息報道，內地連鎖酒店品牌亞朵酒店（美：ATAT），以及百度（9888）旗下網絡影音平台愛奇藝（美：IQ）擬於香港第二上市。愛奇藝打算集資3億美元（約23.4億港元），而亞朵酒店正與相關機構討論，擬於港集資數億美元。

明報記者 江陵凱

[新股]