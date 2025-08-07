A股兩融餘額10年高 滬港股市三連升 分析：恒指突破10天線還看騰訊業績

明報記者

據內媒財聯社報道，截至本周二，A股市場融資融券餘額2萬億元人民幣，滬市兩融餘額10,192.27億元人民幣，深市兩融餘額9748.10億元人民幣，北交所兩融餘額62.22億元人民幣，為2015年7月1日以來再次上破兩萬億元人民幣關。A股高收，上證指數三連升，接近全日高位收市，報3633點，升16點或0.45%；深成指接近全日高位收市，收報11,177點，升70點。

大市成交連跌4日

港股方面，恒指低開38點，最多跌96點，低見24,806點，其後A股做好，港股臨近中午一度最多升100點，見25,002點，但之後升幅收窄，收市升8點，報24,910點。恒指三連升，累漲402點。國指昨跌0.21%，報8932點；科指升0.2%，報5532點。大市成交連續4日縮減，昨減至2152億元。北水淨流入減59%至94.85億元。

重磅科技股個別發展，騰訊（0700）升1.7%、阿里（9988）升不足1%；但美團（3690）跌1.5%；小米（1810）、京東（9618）跌不足1%。新消費股再炒上，老鋪黃金（6181）、泡泡瑪特（9992）分別彈近6%及近8%；布魯可（0325）升逾3%。

新消費股再炒上

資金追逐消息股，半新股晶泰科技（2228）與DoveTree訂立協議，集團將利用其基於「AI+機器人」的端到端人工智能藥物發現平台，開發小分子及抗體類候選藥物，並聲稱有資格獲得金額58.9億美元（約459億港元）的潛在監管里程碑及商業里程碑付款。晶泰股價在58.7億元大成交配合下升12%，北水成交量33.24億元，佔56.7%，北水淨買入金額就有5.33億元。蘋果公司據報下月9日發布iPhone 17，概念股續炒上，比亞迪電子（0285）升6.7%，為表現最佳藍籌；瑞聲（2018）升近3.9%。

香港股票分析師協會理事連敬涵表示，預期大市短期內不會再大跌，但暫時未見利好因素可突破10天線（約25,200點）阻力位。市場追捧騰訊，可能對其業績有憧憬，若在下周三公布業績前，仍多買盤，或能帶動大市升上10天線之上。不過若業績只是符合預期，恒指有可能回落到兩萬五以下。港股目前焦點是8月業績期，外圍相對較淡靜，就算美減息要等9月。