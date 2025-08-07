中移購香港寬頻接納要約限期下月17日

現時中移動（香港）已持有香港寬頻29.9%，加上已提交不可撤回承諾的Canada Pension Plan Investment Board持股，掌握香港寬頻股權已達42.23%。MBK為首股東在與中國移動（香港）達成協議售股後，其在香港寬頻持股已由原來的15.46%，降至1.02%。執行董事楊主光及新加坡GIC則繼續持股6.28%及2.01%。香港寬頻昨日收市5.05元，僅較中國移動（香港）提出全購要約定價5.075元稍低，幾近貼水。此外彭博引述消息稱，香港寬頻正與銀行討論尋求40億元5年期貸款，亦會動用今年1月份落實的67.5億元額度若干部分，用作明年3月到期的55億元貸款再融資。

中移新海纜商運 容量最高126Tbps

至於中國移動（香港）同系中國移動國際（中移國際），宣布最新海纜資源東南亞-日本二號海纜（SJC2）於7月16日正式商運，全長1.05萬公里，目前設計容量高達126Tbps，並以香港為核心節點，延伸覆蓋亞太其他主要國家和地區。另中國移動部署全國首條商用空芯光纖拉通香港、深圳，實現端到端時延低於1毫秒的業界水平。