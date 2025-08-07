大酒店上半年蝕2.89億 收窄35％

維持不派中期息

本港半島酒店上半年收入5.18億元，按年維持穩定，出租率錄雙位數升幅，按年增15個百分點。惟平均房租較去年同期減27%，集團解釋由於去年獲一筆非經常性大型企業業務，今年則未錄得相關業務，導致平均房租減少。胡偉成稱，香港歷來受惠於傳統傾向於高消費的北美旅客，現時北美客群正面臨艱難復蘇；中國內地及英國的高端遊客回歸速度亦不及以往。加上深圳吸引大量富裕內地旅客及香港居民前往旅行，影響酒店餐飲收入。不過他表示，來港中東旅客是本港半島酒店業務的新興增長點，集團將把握機會，並繼續拓展多元化服務。此外，酒店已開始月餅早鳥銷售吸客，對目前銷情感滿意。

上海半島酒店及北京王府半島酒店上半年收入以港元計分別減少2%及6%。大中華區半島酒店第二季度出租率63%，按季增加8個百分點，按年亦增7個百分點。平均房租3883元，按年倒退逾一成，按季亦有3.3%減幅。東京半島酒店表現強勁，上半年收入4.99億元，按港元計增19%。

胡偉成續稱，地緣政治及貿易不確定對全球旅遊市場帶來不穩定因素，但相信全球市場對個性化奢華體驗需求仍強勁。由於下半年是多個業務市場的傳統節慶旺季，對未來酒店業務審慎樂觀，相信業績將出現改善。