金管局再接84億港元沽盤

銀行結餘降至接近5月初未升時

昨日隔夜HIBOR報0.13738厘，與SOFR相差約4.2厘。而5月初時港元匯價屢次觸發強方兌換保證，令金管局入市承接港元買盤，促使銀行體系總結餘從約450億元，急升至逾1700億元（見圖），但是經過是次觸及弱方兌換保證後，總結餘與港元觸及強方、金管局開始入市接美元沽盤前約450億元水平，只相差約190億元。

獨立外匯商品分析師盧楚仁表示，目前美元拆息與港元拆息仍維持一定距離，吸引沽港元、買美元的套息交易繼續進行，即使美國減息，其減息次數僅為1至2次，美息繼續仍高企，並有利套息交易持續，而現時總結餘下跌至400多億元水平，HIBOR理應很大機會上升，但目前港元需求較疲弱，因此他認為總結餘需降至300億元以下、HIBOR才會有機會回升。另他相信，要當所有到期日的HIBOR回升至2厘，套息交易才會告一段落。

分析：未來港元拆息理應回升

光大證券國際環球市場及外匯策略師湯麗鴻亦認為，港美息差仍大，市場套息交易仍然會持續增加，令港元承壓及觸發弱方兌換保證次數增加。她提到，即使美國有機會減息，亦未必能顯著縮窄息差，故認為銀行結餘仍有下降空間。