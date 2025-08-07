明報新聞網
經濟

香港快運業績轉差 上半年虧損5.24億

【明報專訊】國泰航空（0293）旗下的香港快運今年上半年除財務支出淨額及稅前虧損5.24億元，去年同期則錄得溢利6600萬元。然而，國泰今年並無披露香港快運的股東應佔溢利或虧損金額，去年上半年快運虧損7300萬元，全年則虧損4億元，意味香港快運今年上半年虧損已高於去年全年。國泰集團行政總裁林紹波表示，香港快運業績轉差主要受到短期因素拖累，包括早前日本地震的相關謠言影響赴日旅遊需求，加上新開航線尚待時間「發展成熟」。

受日本地震謠言影響

林紹波：8月訂位回升

期內，香港快運的可用座位千米數（ASK）按年上升38.3%，反映整體載客能力擴張；以收入乘客千米數（RPK）計算則按年增長28.3%，惟乘客收益率按年顯著下跌21.6%至43.2仙，運載率亦按年回落6.1個百分點至78.9%。

林紹波表示，日本市場已經見到有回暖的迹象，8月起相關航線訂位量回升，雖然並未完全恢復至「正常水平」，但是整體走勢持續改善。林紹波強調，日本航線受個別事件影響屬於短期現象，而公司亦加快拓展其他市場，包括韓國、台灣和東南亞等航點，以減低對單一市場的依賴。林紹波又指出，集團對香港快運未來有非常大的信心，因為其上半年飛機使用率、單位成本及準點率等都有所進步。香港快運上半年航班準時表現按年增加8.6個百分點至87.1%。

賀以禮：未來實現盈利可期

國泰航空主席賀以禮表示，香港快運亦獲航空評級機構Airline Ratings評為「全球最佳低成本航空公司」前五位，相信香港快運正在逐步提升營運效率及鞏固業務基礎，預期未來可望實現盈利。

相關字詞﹕香港快運

