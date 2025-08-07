明報新聞網
經濟

國泰半年多賺1% 股價績後挫一成 增購14架波音777 涉逾632億

【明報專訊】國泰（0293）公布，上半年收益按年增9.5%至543.09億元（見表），股東應佔溢利微升1.1%至36.51億元，但營運溢利下跌1.5%至59.26億元。每股基本盈利0.567元，續派發中期息0.2元。同時，集團宣布訂購14架波音777-9型客機，涉及基本飛機價格約81億美元（折合約632億港元）。主席賀以禮表示，集團將續維持波音與空中巴士的雙機隊運作模式，因其為集團營運提供更大靈活性，亦是多年來核心策略之一。

明報記者 黃志偉

國泰中午公布業績後，股價午後顯著受壓，曾低見10.72元，見1個月新低，最多挫10.7%。收市報10.85元，仍跌9.7%，全日成交金額達6.14億元。

美國航線收益率調整最明顯

根據協議，國泰旗下CPAS行使2013年認購協議下的購買權，向波音訂購14架777-9型客機，並同時獲授額外最多7架同型號飛機的購買選擇權。該批飛機主要用於配合長途航線與指定區域航點，以及逐步取代部分現役長途寬體客機。雖然相關飛機的基本價格為81億美元，惟國泰表示已獲波音提供大幅價格優惠，實際代價低於基本價，而每架機將分五期以現金支付。公司預計，新飛機最遲於2034年或之前付運，而根據集團機隊計劃，新機最快將於2027年起陸續接收。是次交易為國泰相隔近12年再次向波音新訂飛機。

針對波音近年接連捲入多宗安全事故，集團營運及航空服務總裁麥皓雲表示，對波音管理層重新專注工程與生產品質的方向有信心，並強調777-9型客機的測試計劃進展良好，目前已有4架777-9投入測試，累計完成飛行逾4000小時，而第5架測試機亦已開始加入測試流程。他補充，現時的波音777-300ER機隊預計可服役至2030年代中至後期。

期內，國泰航空乘客收益率（主要反映機票價格）按年下降12.3%至60.4仙（見圖）。按航線劃分，美洲線跌幅最大，達17.5%。集團顧客及商務總裁劉凱詩稱，雖然整體旅遊需求仍穩健，惟個別市場出現調整，尤其美國航線最為明顯。該公司今夏大幅提升美國航班供應，運力按年增約五成，但由於過去美洲航線倚重內地客，留意到中美簽證審批放慢等因素對航線需求有所影響，故集團正加強東南亞和印度等區域轉機客源。她續稱，上半年商務艙需求較好，加上整體載客量亦見增長，有助紓緩收益率壓力。

大摩：全年淨利潤料按年回落

貨運方面，劉凱詩指儘管部分航線或受中美關稅影響，集團仍可透過其全球航網調整航線配置。面對電商增長放緩，公司亦正拓展其他類型貨品運輸。至於人手，集團主席賀以禮指疫情後的密集招聘及培訓階段已告一段落，目前相關工作已回落至「正常歷史水平」。他強調公司仍持續招聘及培訓，但整體步伐已回復至與長期增長軌迹一致的穩定節奏。

摩根士丹利認為，國泰上半年經營溢利59億元，低於市場預期的66億元，主因包括長途航線收益率逐步回復正常，以及短途航線競爭加劇，拖累整體客運收益率。大摩指市場預計國泰全年淨利潤將按年回落，但該行相信下行空間有限。

