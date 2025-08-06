特朗普兩子支持SPAC申IPO 價值3億美元

尋振興美製造業合併目標

根據公告，New America將尋找在「振興美國製造業、擴大創新生態系統、加強關鍵供應鏈方面，發揮重要作用」的合併目標。該公告稱，該SPAC的目標，是收購一項或多項總值至少為7億美元的業務（SPAC在上市後仍可籌集額外資金）。

這是特朗普家族一系列投資的最新一宗，其他投資包括1月推出的meme幣，以及特朗普有份持股的加密貨幣公司World Liberty Financial。特朗普家族過去一年宣布一系列新的商業投資，擴大對金融機構、高爾夫球場、酒店、電信和加密貨幣礦商等領域的投資，而這些投資與政府議程相呼應。

（綜合報道）

[國際金融]