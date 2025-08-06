Palantir季收增48% 首破10億美元關

上調全年收入預測

Palantir將全年收入預測，上調至最高41.5億美元，高於分析師預估的39.1億美元。市場一直押注這家軍用級AI數據企業，是美國國防開支增加的重要受益者。

Palantir次季來自美國政府的收入按年增長53%至4.26億美元，佔其總收入超過42%。Palantir亦剛與美國陸軍簽訂合約，未來10年向軍方提供價值100億美元的服務。該股昨早段升近一成，高見176.33美元創新高。

CEO：目標收入擴10倍

Palantir行政總裁Alex Karp表示，將在不擴大編制，甚至縮減人力的情况下擴大營收，目標是將收入擴大10倍，而人力從目前4100人，縮減至3600人。

Third Bridge分析師Jordan Berger指出，Palantir在AI技術貨幣化方面保持獨特的市場定位，其第二季業績進一步證實了這觀點。Palantir股價過去12個月升逾5倍。Palantir的預測市盈率達267倍。相比下，特斯拉（Tesla）（美：TSLA）為163倍。

（綜合報道）

[國際金融]