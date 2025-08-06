明報新聞網
經濟
國際金融

特朗普再批鮑威爾遲減息 三藩市聯儲行長：今年或需減息兩次以上

【明報專訊】美國上周公布的非農就業數據大幅向下修訂，反映美國經濟轉弱。美國總統特朗普昨接受CNBC訪問時強調，在其領導下，美國現在經濟狀况更好，油價和能源價格下降，且更多國家向美國開放貿易。他又再次抨擊美聯儲主席鮑威爾，稱其「高度政治化」，並「在利率問題上行動太遲」，質疑他唯一一次「沒有遲」，就是趕在去年11月大選前接連減息，暗示其為民主黨助選。

特朗普又預告可能在未來一周宣布對晶片和藥品徵收關稅，美股三大指數早段窄幅上落。昨晚公布的美國7月ISM非製造業指數回落至50.1，勉強維持在50榮枯線上的活動擴張水平，但顯著低於預期。

7月ISM非製造業指數勉強在50以上

美國數據轉弱之際，減息預期升溫。後年有投票權的三藩市聯儲銀行行長戴利（Mary Daly）周一表示，鑑於愈來愈多證據表明，美國就業市場正在轉弱，且未有迹象顯示，由關稅驅動的通脹持續，反映減息時機正在接近，預告今年餘下時間可能需要減息兩次以上。高盛亦預計，美聯儲將在9月、10月和12月連續3次會議，各減息0.25厘；若失業率在8月惡化，美聯儲甚至可能在9月大幅減息半厘。

部分市場人士指出，倘美聯儲在非農數據公布後才議息，美聯儲可能已經減息。美聯儲去年9月鑑於就業市場的下行風險增加，一次過減息半厘。鮑威爾當時表示，若預先知道7月的新增就業職位大幅放緩，可能在上次會議就啟動減息，但否認其決策落後於經濟形勢。

高盛：倘失業率惡化 下月或減息半厘

戴利表示，美聯儲早在今年6月會議已預期今年將減息兩次，這「看來仍是適當的調整幅度」，但這不意味9月減息已成定局。她說，在9月會議前仍有多份就業及通脹報告將會公布，她對9月利率走向持開放態度。她指出，倘通脹回升，並出現溢出效應，又或就業市場反彈，減息次數可能少於兩次，但「我認為更有可能的是，美聯儲將不得不減息兩次以上」，若就業市場看來趨於疲軟，且仍未看到通脹溢出效應，就應為進一步減息做好準備。

戴利認為，最新數據不代表就業市場岌岌可危，因為當經濟趨於波動，原始就業數據往往不如失業率具參考價值，失業率在7月僅升0.1個百分點。她強調，對7月的利率決定感到滿意，「只是若一次又一次重複這決定就有點不妥」。貨幣市場數據顯示，交易員預計美聯儲在9月會議減息的概率達九成，相比一周前只有六成左右。交易員又預計到明年10月，美聯儲將減息1.3厘，較非農數據公布前的減息預期，多出0.3厘。

特朗普：聯儲主席4人選 不包括財長

特朗普向CNBC稱，已將未來美聯儲主席的潛在候選人範圍，縮窄至4人，當中不包括財長貝森特。特朗普稱：「我喜歡貝森特，但他想留任財長。我昨晚（周一晚）問他，『這（美聯儲主席職位）是你想要的嗎？』（貝森特說）『不，我想留在原本崗位。』」

餘下的潛在候選人包括美聯儲前理事沃爾什（Kevin Warsh）及白宮國家經濟委員會主任哈西特（Kevin Hassett）。兩人都主張降低利率。特朗普說，這「兩名Kevin 都非常優秀」。他又對美聯儲理事庫格勒（Adriana Kugler）上周五突然辭職表示驚訝。

庫格勒將於本周五卸任。在白宮推動美聯儲減息之際，此理事空缺讓特朗普得以安插與其減息立場一致的官員入局。分析指出，特朗普提名的美聯儲理事人選，可能會在鮑威爾於明年5月主席任期屆滿後，接任美聯儲主席。根據美聯儲的規定，主席只能從現任理事中選出。

（綜合報道）

