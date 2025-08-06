劉敬華：康利亞太料美經濟可軟着陸 美股估值偏高 短期看好歐股

吳樺昌表示，美國宏觀經濟受到關稅反覆、就業市場降溫影響，料下半年經濟增長將放緩，但對關稅將推升美國通脹的看法，則有所保留，基於考慮到美國通脹受包括租金、業主等值租金，以及服務業薪資等服務價格的影響較大，隨着美國樓價已從高位回落，租金上升壓力相應減少，現時薪資增幅亦已從後疫情時代的6%年增長率，回落至接近3.7%，因此預期下半年整體服務價格將持續走低，帶動核心通脹放緩，給予聯儲局9月份減息的空間，該公司現時預計局方今年將減息一次，減息幅度為25點子（100點子等於1厘），認為今年內會否再減息，需視乎美國就業市場的放緩速度有多快，該公司並預期美聯儲明年上半年有望再減息兩次。

料聯儲局今年減息1次

至於市場憂慮《大而美法案》或加劇美國債務，吳樺昌表示，儘管法案延長減稅措施，有可能推升美國債務佔國內生產總值（GDP）比重，但債務會否加劇的關鍵，在於未來經濟增長及支出削減，認為目前市場低估了美國經濟增長的潛力，基於減稅有望提升未來的經濟增長，而隨着關稅政策促使於美國的投資增加，同時改善美國經常帳，有望帶動美國未來的經濟增速加快至高於2%，並認為對美國財政關注點，應放在與其他已發展國家的相對性，目前美國債務佔GDP比重接近100%，但仍較意大利、法國及西班牙等已發展國家為低。

美債務佔GDP比重 低於意法

吳樺昌續稱，美國作為全球最大經濟體，經濟一直受惠於美企的創新文化，此創新文化於過去20年，為全球帶來包括互聯網及智能手機等技術性改革，不僅美企盈利得以提升，同時帶動整體美國經濟增長，未來更有望受惠於美企在AI方面的創新，且美企向來重視企業獲利能力，以致美股的平均股本回報率（ROE）持續高於同屬已發展市場的歐股，美國債券市場則具多元化優勢，再加上美國證券市場具成熟的監管體系，監管制度相對歐洲較具彈性，認為美股於企業創新及法規完善等多項優勢支持下，目前談論美國例外論消退仍言之尚早，但亦坦言由於預期美國下半年經濟增長將放緩，加上目前美股已反映AI資本開支增加因素，估值偏高，未來1至3個月短期而言，該公司對美股看法「持平」，對歐股則抱「增持」觀點，除由於歐洲經濟開始出現觸底反彈、歐洲未來將加大國防開支，以及德國將增加財政支出等因素，也基於短期內更分散投資，以減低風險的部署。

康利亞太董事總經理兼股票投資主管董梅補充，目前於歐洲市場較看好，可受惠於歐洲增加國防開支的相關國防股，有望受惠於歐洲經濟增長的金融股，以及部分近年透過改革銷售渠道及提升營運效率，成功提升新興市場份額的歐洲美妝行業股；至於就環球市場而言，相對看好電力相關股份，及AI相關軟件股，因兩者均可受惠於AI發展，電力股方面，鑑於AI運算力的盡頭是電力，隨着AI的應用推動數據中心愈建愈多，加劇對電力的需求，而關稅促使製造業回流美國，亦將增加美國本地的電力需求，再加上電動車的發展，預期未來5年環球電力需求增速，將超越過去10年平均水平，意味電網及電力設備等電力相關股也有望受惠。

看好電力AI軟件股

董梅表示，隨着AI時代的展開，過去兩年對於AI的投資機會，市場資金主要集中於半導體，儘管未來具領先技術的半導體設計及代工企業前景仍向好，惟目前估值已偏高，投資風險回報相對不及AI相關軟件股吸引，目前AI軟件仍處於初步發展階段，正如當年互聯網爆發的情况，半導體率先受惠，其後5至10年相關軟件高速增長，而2024年AI軟件市場規模約110億美元，市場預期至2032年有望達到3180億美元（見圖），意味AI軟件市場在未來5年將出現爆發式增長，將利好相關軟件股表現。

劉敬華 明報記者

[劉敬華 基金特區]