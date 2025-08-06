羅氏集團2000萬沽上環商廈

翻查資料，羅氏集團2015年11月向招商局或相關人士購入上環德輔道西1號共13層寫字樓，總樓面約1.46萬方呎，涉資近1.4億元，呎價約9566元，以呎價計，上述兩層物業成交呎價較購入時低約3.9%。

嘉富商業中心放售一籃子單位

嘉華地產及協成行合作發展發展的旺角廣東道982號嘉富商業中心，委託中原（工商舖）作獨家代理出售一籃子單位，其董事總經理潘志明表示，業主先推4層，分別位於18、19、21及25樓共16個單位，目前已售出5伙，分別位於19樓全層共4伙及25樓03室，當中19樓全層面積約2118方呎，以1270.8萬元沽出，折合呎價約6000元；而25樓03室，面積約538方呎，以335.2萬元易手，呎價約6230元。潘氏續稱，首批推售的4層樓面，目前尚餘18、21及25樓共11伙，面積約389至596方呎，意向價約252.8萬至380.2萬元，折合呎價6250至6500餘元。另仲量聯行獲委任獨家代理，出售葵涌青山公路葵涌段552至566號美達中心地廠，以及貨車泊位，地廠面積約33,555方呎，業主叫價1.3億元，呎價約3874元。