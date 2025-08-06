明報新聞網
經濟

香港地產

偉華兩房黑雨下400萬沽 5年實蝕三成

【明報專訊】昨日黑雨襲港下，多區仍錄得不少二手成交。美聯分行首席聯席區域經理梁兆堅稱，沙田偉華中心2座低層H室，實用297方呎，兩房間隔，以400萬元易手，實呎約13,468元。原業主2020年以530萬元買入，持貨近5年帳面蝕130萬元或約25%，連使費料實蝕155萬元或29%。

另代理表示，將軍澳中心昨午錄得成交，位於11座低層C室，實用406方呎，兩房間隔，以618萬元沽，呎價約15,222元。原業主2022年11月610.5萬元購入，持貨不足3年帳面賺7.5萬元或約1%，惟連使費料實蝕33萬元或5%。

將中黑雨下兩房618萬易手

中原首席分區營業經理洪金興表示，油塘曦臺上月錄得4宗二手成交，平均實呎13,436元，全數為蝕讓個案。其中，2座高層B室，實用716方呎，3房1套間隔，以968萬元成交，實呎13,520元。

單位對上一層B室單位，今年4月以1045萬元易手，是次比同類約4個月前做價低約77萬元或7%。原業主2019年5月以1543萬元一手購入單位，持貨6年帳面蝕讓575萬元或約37%，連使費及當年發展商提供之回贈，料實蝕約525萬元或34%。

曦臺上月4成交全蝕讓離場

租賃方面，美聯物業聯席董事陳國良表示，內地生租樓熱門地區之一的沙田市中心，上月錄135宗租賃，較去年暑假同期增五成，多個屋苑如沙田中心、希爾頓中心等租金創新高。而其中好運中心楓林閣低層E室 ，實用348方呎，放盤當日即獲內地生以年繳形式承租，月租15,500元，實用呎租約45元，即一年租金約18.6萬元。業主2001年96萬元購入，租金回報約19厘。

中原地產高級分區營業經理林恩信表示，荃灣映日灣2座高層B室，實用243方呎開放式間隔，獲內地來港生以1.42萬元承租，並一次過預繳半年租金，涉約8.52萬元，實用呎租約58.4元。業主2019年431萬元一手購入，租金回報約4厘。

相關字詞﹕黑雨 曦臺 將軍澳中心 偉華中心

