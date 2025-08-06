前高官梁展文2550萬沽貝沙灣3房 18年帳賺近千萬

梁展文對貝沙灣可謂情有獨鍾，他於2004年4月獲邀出席貝沙灣3期南灣的內購活動，更付訂金購入單位，惟事件被揭發後，被各界質疑作為政府官員，不應接受發展商內購待遇，事後梁再三考慮，決定放棄而退訂離場。事隔3年多，梁再度入市貝沙灣，於二手市場購入單位。

林少釵2368萬再沽翠谷別墅單位

另據資料顯示，從事塑膠產品等業務的資深投資者林少釵，再度沽出壽臣山壽山村道4號翠谷別墅單位，屬1座地下單位，實用1177方呎，3房1套間隔，上月以2368萬元易手，實呎20,900元。林氏2015年3070萬元購入，持貨約10年，帳蝕約702萬元或23%，連使費計實蝕逾888萬元或29%。翻查資料，林少釵去年3月已售出翠谷別墅1座頂層單位予以震雄集團創辦人蔣震女兒蔣麗萍及相關人士，實用同為1177方呎，成交價2828萬元，實呎24,027元，即最新售出單位的售價較1年多前低約13%，而林氏售出翠谷別墅兩伙共套現5196萬元。

此外，資料顯示，被喻為「娛圈小富婆」蔡卓妍（阿Sa）的母親馮月茹持有的大坑銅鑼灣道78號第一閣，一個高層實用322方呎的單位，屬開放式間隔，上月底以660萬元易手，呎價20,497元。馮氏於2007年8月300萬元購入，持貨約18年，帳面獲利360萬元或約1.2倍。

蔡卓妍母660萬沽大坑樓賺逾倍

蔡卓妍一直喜歡投資「磚頭」，過去10多年不時購入物業，部分物業與家人共同持有，如2010年斥資1972萬元購入跑馬地莉苑頂層複式單位，實用1184方呎，呎價16,655元。

據悉，此單位是阿Sa與母親聯名持有，有指曾與前男友陳偉霆同居，分手後改作收租用途。