明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

前高官梁展文2550萬沽貝沙灣3房 18年帳賺近千萬

【明報專訊】有前政府高官沽售薄扶林貝沙灣勁賺離場。資料顯示，貝沙灣2期5座一個低層單位，實用1376方呎，3房1套連士多房，於上月下旬以2550萬元易手，呎價18,532元。原業主為梁展文等，與為前房屋及規劃地政局常任秘書長同名，料為同一人。據悉，他於2007年10月以1615萬元購入上述單位及一個車位，上月以2550萬元售出單位，目前尚持有車位，而梁氏持貨約18年，帳面獲利約935萬元或58%。

梁展文對貝沙灣可謂情有獨鍾，他於2004年4月獲邀出席貝沙灣3期南灣的內購活動，更付訂金購入單位，惟事件被揭發後，被各界質疑作為政府官員，不應接受發展商內購待遇，事後梁再三考慮，決定放棄而退訂離場。事隔3年多，梁再度入市貝沙灣，於二手市場購入單位。

林少釵2368萬再沽翠谷別墅單位

另據資料顯示，從事塑膠產品等業務的資深投資者林少釵，再度沽出壽臣山壽山村道4號翠谷別墅單位，屬1座地下單位，實用1177方呎，3房1套間隔，上月以2368萬元易手，實呎20,900元。林氏2015年3070萬元購入，持貨約10年，帳蝕約702萬元或23%，連使費計實蝕逾888萬元或29%。翻查資料，林少釵去年3月已售出翠谷別墅1座頂層單位予以震雄集團創辦人蔣震女兒蔣麗萍及相關人士，實用同為1177方呎，成交價2828萬元，實呎24,027元，即最新售出單位的售價較1年多前低約13%，而林氏售出翠谷別墅兩伙共套現5196萬元。

此外，資料顯示，被喻為「娛圈小富婆」蔡卓妍（阿Sa）的母親馮月茹持有的大坑銅鑼灣道78號第一閣，一個高層實用322方呎的單位，屬開放式間隔，上月底以660萬元易手，呎價20,497元。馮氏於2007年8月300萬元購入，持貨約18年，帳面獲利360萬元或約1.2倍。

蔡卓妍母660萬沽大坑樓賺逾倍

蔡卓妍一直喜歡投資「磚頭」，過去10多年不時購入物業，部分物業與家人共同持有，如2010年斥資1972萬元購入跑馬地莉苑頂層複式單位，實用1184方呎，呎價16,655元。

據悉，此單位是阿Sa與母親聯名持有，有指曾與前男友陳偉霆同居，分手後改作收租用途。

相關字詞﹕蔡卓妍 前政府高官 貝沙灣 梁展文

上 / 下一篇新聞

險企投資職能遷星洲 港勸喻回流 保監局：沒法定要求 惟須確保迅速理賠
險企投資職能遷星洲 港勸喻回流 保監局：沒法定要求 惟須確保迅速理賠
港7月PMI回升至49.2 連續6個月收縮
港7月PMI回升至49.2 連續6個月收縮
標普中國7月服務業PMI升至52.6 創14月新高
標普中國7月服務業PMI升至52.6 創14月新高
北水流入4個月最多 恒指轉升169點
北水流入4個月最多 恒指轉升169點
黑雨影響 中慧截飛上市推遲1日
黑雨影響 中慧截飛上市推遲1日
鐵塔上半年純利升8% 增派中期息逾兩成
鐵塔上半年純利升8% 增派中期息逾兩成
淘寶擬推「大會員」 打通同系餓了麼等 主打生活全面覆蓋 88VIP權益全面升級
淘寶擬推「大會員」 打通同系餓了麼等 主打生活全面覆蓋 88VIP權益全面升級
阿里搶人才 校園招7000職位
阿里搶人才 校園招7000職位
長和持股澳洲電訊商削股本 料獲返還38億
長和持股澳洲電訊商削股本 料獲返還38億
置富產業信託中期可供分派收益增2.1%
置富產業信託中期可供分派收益增2.1%
TVB料全年廣告收入增長 重申實現淨利潤預期
TVB料全年廣告收入增長 重申實現淨利潤預期
GUM：強積金7月人均回報3519元
GUM：強積金7月人均回報3519元
怡斯萊：支持歐盟驗證系統防漂綠
怡斯萊：支持歐盟驗證系統防漂綠
特朗普再批鮑威爾遲減息 三藩市聯儲行長：今年或需減息兩次以上
特朗普再批鮑威爾遲減息 三藩市聯儲行長：今年或需減息兩次以上
Palantir季收增48% 首破10億美元關
Palantir季收增48% 首破10億美元關
特朗普兩子支持SPAC申IPO 價值3億美元
特朗普兩子支持SPAC申IPO 價值3億美元
張兆聰：小馬智行區間上落值博
張兆聰：小馬智行區間上落值博
PAObank港元定存1個月年利率16厘
PAObank港元定存1個月年利率16厘
富邦1個月英鎊定存年利率5.38厘
富邦1個月英鎊定存年利率5.38厘
姜靜：人幣年底前或升至7.12
姜靜：人幣年底前或升至7.12
技術取勝：康師傅或下探10元
技術取勝：康師傅或下探10元
手工漢堡店主廚賴震環膺「最紅大廚」冠軍
手工漢堡店主廚賴震環膺「最紅大廚」冠軍
劉思明：港股業績期臨近 目光應聚焦優質股
劉思明：港股業績期臨近 目光應聚焦優質股
周顯：大生銀行較大行穩陣
周顯：大生銀行較大行穩陣
湯文亮：數據遲了公布 統計局長被炒
湯文亮：數據遲了公布 統計局長被炒
灣仔單幢盤Queen's Cube突拆售 市傳開放式戶約504萬入場 實呎1.75萬起
灣仔單幢盤Queen's Cube突拆售 市傳開放式戶約504萬入場 實呎1.75萬起
黑雨下連錄約8宗一手成交
黑雨下連錄約8宗一手成交
偉華兩房黑雨下400萬沽 5年實蝕三成
偉華兩房黑雨下400萬沽 5年實蝕三成
羅氏集團2000萬沽上環商廈
羅氏集團2000萬沽上環商廈
維港．灣畔臨海 飽覽日夜繁華景
維港．灣畔臨海 飽覽日夜繁華景
會所設計靈感源自豪華遊艇
會所設計靈感源自豪華遊艇
劉敬華：康利亞太料美經濟可軟着陸 美股估值偏高 短期看好歐股
劉敬華：康利亞太料美經濟可軟着陸 美股估值偏高 短期看好歐股